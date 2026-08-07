Boeing 737 Max по всему миру проверят на трещины в фюзеляже

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось провести проверку сотен самолетов Boeing 737 Max из-за рисков появления трещин в фюзеляже. Директива касается моделей 737 Max 8, 737 Max 9 и 737-8200 и затрагивает 471 лайнер в США и 1429 самолетов по всему миру, передает CBS News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборка самолета Boeing 737 Max на заводе в Рентоне (штат Вашингтон)

Фото: Genna Martin / Reuters Сборка самолета Boeing 737 Max на заводе в Рентоне (штат Вашингтон)

Фото: Genna Martin / Reuters

FAA заявило, что трещины ранее были обнаружены на более ранних модификациях Boeing 737 на элементах усиления вокруг дверных проемов и аварийных выходов. Со временем из-за нагрузок при взлетах и посадках в этих зонах могут появляться дефекты. На самих самолетах семейства Max трещины пока не обнаружены, однако в Boeing отметили, что они имеют схожую конструкцию и процесс сборки, поэтому проверки распространили и на них.

Ранее, в июле этого года FAA выпустило директиву о проверке 453 самолетов Boeing 737 Max из-за возможной неправильной установки пассажирских кресел, которые могли сорваться с креплений при сильной турбулентности. По оценкам FAA, на каждом самолете 737 Max может быть до 69 таких кресел.

Влад Никифоров