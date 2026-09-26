Reuters: администрация Трампа обязалась предоставить Украине помощь на $400 млн

Белый дом оформил юридические обязательства по распределению практически всей суммы в $400 млн, которая была выделена Конгрессом на военные нужды Украины в конце прошлого года, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Срок действия бюджета истекал 30 сентября, и если бы власти США не заключили договоры до этой даты, финансирование было бы официально отозвано.

Правительство заключило контракты на $307 млн, оставшуюся часть суммы планируют освоить до конца сентября. Сам процесс поставок вооружения по этому пакету помощи растянется до 2029 года.

Первые поставки начались уже в этом месяце. Они включают наступательное вооружение и запчасти для бронетехники. В список вооружений, которые США будут поставлять Украине, не включены ракеты для ЗРК Patriot, несмотря на просьбы Киева их предоставить, заявил один из собеседников агентства.

Эти деньги стали причиной разногласий в Конгрессе: демократы и некоторые республиканцы критиковали Пентагон за задержку помощи Киеву. В июле член Сената, демократ Дик Дурбин на слушаниях на Капитолийском холме заявлял, что администрация США отказалась передавать утвержденную Конгрессом дополнительную военную помощь Украине. Он говорил, что Украина не получит деньги до тех пор, пока к власти в США не придет следующий президент.