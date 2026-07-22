США отказались передавать Украине военную помощь на $400 млн
Администрация США отказалась передавать утвержденную Конгрессом дополнительную военную помощь Украине на сумму $400 млн. Об этом сообщил член Сената Дик Дурбин на слушаниях на Капитолийском холме.
По словам господина Дурбина, деньги не будут доступны до тех пор, пока к власти не придет следующий американский президент. «План платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент (США.— “Ъ”), кто бы им ни стал»,— сказал сенатор (цитата по ТАСС).
В апреле Пентагон подтвердил, что выделит $400 млн помощи Украине в 2026 году. По словам главы ведомства Пита Хегсета, финансирование «было предназначено для укрепления европейских возможностей». Исполняющий обязанности финансового директора Пентагона Джулс Херст, уточнял, что средства еще не законтрактованы. Кроме того, их использование будет зависеть от того, какое военное оборудование Украина захочет купить.
Накануне Пит Хегсет призвал Сенат выделить финансовую помощь американской армии. В противном случае, отмечал глава Пентагона, стране придется сократить текущую и будущую боевую подготовку, а также сократить зарплаты военнослужащим. По подсчетам Пентагона, война с Ираном уже обошлась США в $37,5 млрд.
Решение об отсрочке предоставления военной помощи Украине принимается на фоне длительных обсуждений в Конгрессе США по поводу финансирования. В течение 2023-2024 годов Конгресс неоднократно сталкивался с трудностями при согласовании пакетов помощи Украине, что приводило к задержкам и опасениям со стороны Пентагона о возможности бесперебойных поставок. Отмечалась усталость американских налогоплательщиков от выделения значительных сумм иностранным государствам, а также влияние предстоящих президентских выборов в США на позицию республиканцев, многие из которых выражали недовольство расходами на Киев.
Проект военных расходов США на 2026 финансовый год, начавшийся 1 октября, включает $925 млрд, из которых $500 млн предназначены на программу содействия Украине в сфере безопасности (USAI), продленную до 2028 года. Однако Палата представителей ранее приняла свой вариант военного бюджета на сумму почти $900 млрд, где на помощь Украине было заложено $400 млн. Эти разногласия между палатами Конгресса, а также общая политическая борьба и позиция оппозиции, существенно влияют на объемы и своевременность выделения средств.
Пентагон неоднократно предупреждал о том, что без одобрения Конгресса могут закончиться средства на пополнение собственных запасов вооружений, которые передаются Украине, и это может подорвать боеготовность США. Более того, в конце 2023 года сообщалось, что Пентагон может потерять $5,8 млрд, если Конгресс не продлит полномочия программы передачи вооружений Presidential Drawdown Authority (PDA) на следующий финансовый год, поскольку эти средства исчезают 1 октября.