США отказались передавать Украине военную помощь на $400 млн

Администрация США отказалась передавать утвержденную Конгрессом дополнительную военную помощь Украине на сумму $400 млн. Об этом сообщил член Сената Дик Дурбин на слушаниях на Капитолийском холме.

По словам господина Дурбина, деньги не будут доступны до тех пор, пока к власти не придет следующий американский президент. «План платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент (США.— “Ъ”), кто бы им ни стал»,— сказал сенатор (цитата по ТАСС).

В апреле Пентагон подтвердил, что выделит $400 млн помощи Украине в 2026 году. По словам главы ведомства Пита Хегсета, финансирование «было предназначено для укрепления европейских возможностей». Исполняющий обязанности финансового директора Пентагона Джулс Херст, уточнял, что средства еще не законтрактованы. Кроме того, их использование будет зависеть от того, какое военное оборудование Украина захочет купить.

Накануне Пит Хегсет призвал Сенат выделить финансовую помощь американской армии. В противном случае, отмечал глава Пентагона, стране придется сократить текущую и будущую боевую подготовку, а также сократить зарплаты военнослужащим. По подсчетам Пентагона, война с Ираном уже обошлась США в $37,5 млрд.