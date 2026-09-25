Песков: 46 избранных ветеранов СВО внесут максимальный вклад в работу Госдумы
Кремль положительно оценивает избрание участников специальной военной операции в Государственную думу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, их боевой опыт поможет в принятии новых решений.
«Во-первых, это очень хорошо. Опыт наших героев востребован. Результаты голосования это красноречиво подтвердили. И, разумеется, каждый на своем направлении, они будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив», — сказал господин Песков.
В Госдуму вошли 46 ветеранов СВО. Из них 41 кандидат баллотировался от «Единой России». Еще три мандата получили кандидаты от ЛДПР, один — от «Справедливой России» и один самовыдвиженец. Они сформируют более 10% от общего числа депутатов нижней палаты парламента.
Практическое содержание такой работы — перевод проблем участников боевых действий и их семей в точечные изменения законодательства. В июле 2026 года среди уже принятых инициатив назывались дополнительные отпуска для добровольцев при тяжелой болезни или смерти близкого родственника, льготы при поступлении детей погибших добровольцев в военные учебные заведения и упрощение получения натуральных льгот — лекарств и санаторно-курортного лечения.
Отдельный блок связан с возвращением ветеранов к гражданской работе. В апреле 2025 года предлагалось создать федеральный и региональный кадровые резервы с приоритетным трудоустройством ветеранов, переобучением и адаптацией к службе в государственных органах; в декабре того же года — дать ветеранам СВО преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении. Еще одно направление — устранение пробелов в доступе к статусу ветерана для участников штурмовых подразделений, а также для военнослужащих противовоздушной обороны и других подразделений, отражающих воздушные атаки.