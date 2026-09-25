Песков: 46 избранных ветеранов СВО внесут максимальный вклад в работу Госдумы

Кремль положительно оценивает избрание участников специальной военной операции в Государственную думу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, их боевой опыт поможет в принятии новых решений.

«Во-первых, это очень хорошо. Опыт наших героев востребован. Результаты голосования это красноречиво подтвердили. И, разумеется, каждый на своем направлении, они будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив», — сказал господин Песков.

В Госдуму вошли 46 ветеранов СВО. Из них 41 кандидат баллотировался от «Единой России». Еще три мандата получили кандидаты от ЛДПР, один — от «Справедливой России» и один самовыдвиженец. Они сформируют более 10% от общего числа депутатов нижней палаты парламента.