Пароль раскрыли в рабочем порядке

Пароль на рабочем компьютере больше не гарантия приватности. Сотрудница Роспотребнадзора отказалась предоставить доступ к технике по требованию начальства и проиграла из-за этого суд. У женщины на больничном попросили пароль от служебного компьютера, чтобы новый сотрудник выполнил на нем рабочие задачи. Но она отказалась, а потом подала в суд, назвав запрос во время болезни незаконным. После всех рассмотрений кассация поддержала работодателя. “Ъ FM” обсудил границы приватности на работе с юристами и управленцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Личный пароль превратился в служебное дело. Закрытый доступ к рабочей технике привел сотрудницу Роспотребнадзора в суд. Она посчитала просьбу работодателя сообщить пароль от компьютера избыточной. Кроме того, женщина потребовала 50 тыс. руб. компенсации и служебной проверки в отношении начальства.

Суд решил, что техника принадлежит работодателю, а значит, говорить о приватности сотрудника здесь нельзя. Более того, в Роспотребнадзоре заявили, что работников заранее просили не ставить пароли: одними и теми же компьютерами пользовались разные люди. Недомогание — тоже не повод игнорировать просьбы работодателя, заметил член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов:

«Факт нетрудоспособности не говорит о том, что работник не должен предоставлять служебную информацию.

Логика суда, по всей вероятности, исходя из комментариев в СМИ, заключается именно в этом. Работодатель не требует выполнения трудовых функций, не просит выйти на рабочее место, перебрать бумаги, выполнить какую-то функцию трудового или нетрудового характера, какую-то просьбу. Он всего лишь просит предоставить служебную информацию. В принципе, это является недобросовестным поведением, тем более пароль не должен был быть установлен».

По данным SuperJob, каждый пятый сотрудник конфликтует с коллегами, еще у 16% были разногласия с руководством. Более трети считают такие споры достаточным поводом для увольнения. Впрочем, в споре о пароле работодатель мог бы и сам предотвратить конфликт, считает профессор Института управления Президентской академии Елена Яхонтова:

«Если корпоративная культура сплачивает, объединяет, а не разделяет людей, то раз сотрудник болеет, через доверие можно и поделиться определенной информацией, пока это не касается безопасности предприятия. Это тоже регламенты, красные линии, через которые проходить нельзя. Это является симптоматикой неблагоприятного морально-психологического климата в коллективе. Несмотря ни на что, можно было позвонить, поинтересоваться ее здоровьем, расположить ее к себе, а потом уже обратиться к ней с просьбой».

Вопрос личных данных на работе стоит отделять от конфликтов с начальством, уверена управляющий партнер инвестгруппы Sesegar Ирина Жарова-Райт. По ее словам, на приватность в офисе рассчитывать в принципе не стоит:

«Мы много лет работаем с крайне чувствительной информацией, касающейся третьих лиц, обслуживаем корпорации, и внутри группы есть определенные правила. Айтишник все равно знает все пароли, это даже не обсуждается, и в этом есть и огромный плюс, и огромный минус. Без него я иногда сама не могу вспомнить такие данные.

А с другой стороны, все, что происходит внутри компании, является ее собственностью. Личное пространство остается за пределами, простите, офиса. То, что касается компании и безопасности ее клиентов, является частью приоритета по защите, в том числе, интересов третьих лиц. Не храните личное на рабочем компьютере».

По данным ВЦИОМ, девять из десяти работающих россиян довольны отношениями с коллегами, в том числе с руководством. Больше всего они ценят взаимовыручку и командный дух.

Леонид Пастернак