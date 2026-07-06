Отпуск по работе

Каждый пятый россиянин даже на отдыхе вынужден оставаться на связи с офисом, выяснили аналитики hh.ru и сервиса «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Даже искусственный интеллект считает привычку оставаться на связи в отпуске тревожным сигналом — и для сотрудников, и для владельцев бизнеса. Но опрошенные “Ъ FM” маркетологи предупреждают: отпускные аватарки больше не работают. Их негативно воспринимает даже не само руководство, а клиенты и партнеры.

Виноват в этом, скорее, FOMO — страх упущенной выгоды. Четверть россиян, как показывают опросы, стараются не отвлекаться от задач и сами подключаются к ним даже в отпуске. Но такая гиперактивность не всегда нужна, говорит директор по стратегии брендингового агентства Depot Фархад Кучкаров:

«Если проекты планировать с учетом отпусков, все пройдет хорошо, и человек имеет право отдыхать. Я своих сотрудников, если они в рабочее время появляются в чатах во время отпуска, выгоняю. Однако сам я, будучи миллениалом, к сожалению, остаюсь на связи даже в отпуске, но это мой личный выбор. Если агентство заявляет клиенту, что работает 24/7, а потом включает ИИ-ассистентов, это имеет последствия. Вряд ли кто-то разорвет контракт, но накопительный эффект неудовлетворенности точно может быть».

Чаще всего на связи в отпуске, по данным hh.ru, остаются представители автомобильного бизнеса, работники искусства и медиа. А у руководителей даже среднего звена нет права выйти из зоны покрытия, считает управляющий партнер NSV Consulting Сергей Назаркин:

«Клиент должен быть доволен, его менеджер должен быть постоянно в доступе, и никого не интересуют праздники, выходные или отпуска. Конкуренция во всех сферах очень высокая. Если ты не ответишь, клиент может найти другого помощника — и это тебе невыгодно».

Большинство компаний утверждают, что стараются не беспокоить сотрудников в отпуске. Тем более что статистика неутешительная: более 40% россиян испытывают стресс на работе из-за нестабильности, говорится в совместном исследовании hh.ru и платформы Alter. А если у клиента или коллеги возник срочный вопрос, подключается руководство, замечает президент инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт:

«Все корпоративные телефоны идут на центральный ресепшн, поэтому дозвониться невозможно. В крайнем случае я могу ответить и переговорить напрямую с клиентом. Но я считаю: если не выключиться, отдыха не получится — ты просто продолжишь работать на удаленке. У нас короткие отпуска, и в это время мы стараемся не отвечать на телефон, не писать по работе, не участвовать в чатах. Мы осознанно это делаем, понимаем, что этих 14 дней хватает только-только перезагрузиться».

Чтобы снизить зависимость от конкретных людей, проще отпустить в отпуск сразу весь коллектив. Этим путем нередко идет малый бизнес, говорит гендиректор фабрики RELS Иван Петраков:

«У нас галантерейное производство, и даже уход двух человек вызывает разрыв бизнес-процесса. Поэтому весь персонал идет в отпуск 25 июля и возвращается 25 августа. Выгоднее заранее произвести необходимое количество товара и выполнить все заказы. Сотрудники за полгода знают эти даты, могут спланировать отпуск, и всем это нравится».

Такое планирование может снизить градус негатива в коллективе. С конфликтами из-за графика отпусков сейчас сталкивается четверть россиян, выяснили аналитики SuperJob. Многие уже прибегают к помощи руководства. Разногласия чаще возникают у мужчин.

Аэлита Курмукова