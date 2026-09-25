«Коперник», «БЕЛАЯ» и «Фестиваль фестивалей»

Театральный фестиваль и фестиваль электронной музыки, цифровое симфоническое шоу, опера, орган и клавесин, спектакли в театре и в планетарии, разнообразные выставки, посвященные театру, музыке, книгам и даже отношениям человека и города, а также спорт — выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Бокова, «Облачные путники»

Фото: организаторы выставки Полина Бокова, «Облачные путники»

Фото: организаторы выставки

Четвертый сезон научно-выставочного проекта коллекционного дизайна «Кабинет редкостей» совместно с геологическим институтом имени Карпинского представляет выставку, посвященную изменению материи под воздействием природных процессов.

В центре выставки — петрикор, характерный запах, возникающий после дождя при взаимодействии воды с сухой землей и пористыми минеральными поверхностями. Петрикор становится не иллюстративным мотивом, а моделью восприятия, обращаясь к моменту обнаружения — границе между скрытым и явленным. Вода не создает материал заново — она меняет условия, в которых он становится видимым и ощутимым. Петербург задает проекту точный пространственный контекст. Дождь здесь постоянно меняет облик гранитных набережных, и после дождя привычная городская поверхность начинает говорить отчетливее: меняется цвет, проступает структура, воздух удерживает запах земли. Выставка «Петрикор» в геологическом институте имени Карпинского посвящена этому моменту обостренного восприятия.

Камень, стекло, керамика, металл, бетон, пигменты и композитные среды предстанут носителями памяти о давлении, нагреве, охлаждении, осаждении, кристаллизации, выветривании и человеческом прикосновении. Через работу с материалом выставка исследует отношения между человеком, городом и окружающей средой. В выставке участвуют петербургские и российские художники и дизайнеры Вячеслав Гедуев, Лидия Горшкова, Олег Михальченко, Юлия Рокина и другие авторы.

Выставка продлится до 14 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Д. Д. Шостакович на сцене Большого зала Ленинградской филармонии после премьерного исполнения Десятой симфонии Заслуженным коллективом России под управлением Евгения Мравинского. 17 декабря 1953 года

Фото: Петербургская филармония Д. Д. Шостакович на сцене Большого зала Ленинградской филармонии после премьерного исполнения Десятой симфонии Заслуженным коллективом России под управлением Евгения Мравинского. 17 декабря 1953 года

Фото: Петербургская филармония

25 сентября, в день 120-летия со дня рождения Дмитрия Шостаковича, Петербургская филармония, полвека носящая имя композитора, представит публике выставку «Филармония Шостаковича. Гений места», объединившую автографы композитора, фотографии, документы, а также произведения искусства, в том числе картину Соломона Гершова «Атлант (Эрмитаж)» из цикла «К Седьмой симфонии Шостаковича».

У этой выставки два главных героя: великий музыкант и старейшая концертная организация страны. Экспозиция условно разделена пространствами двух фойе: в малом, носящем имя Шостаковича,— история Мити и история зала до того момента, как их судьбы соединятся в 1926 году, когда здесь прозвучит первая в жизни композитора симфоническая премьера — Первая симфония. В большом фойе Чайковского — «филармоническая» биография Шостаковича, или, другими словами, история филармонии, рассказанная через призму связанных с композитором событий. Этот многомерный сюжет воссоздан с помощью исторических фотографий, анонсов и программ, документов, в том числе хранящих прикосновение руки Шостаковича, нот, лежавших на дирижерском пульте и на пультах оркестрантов в дни исторических исполнений, а также голосов главных героев и свидетелей этих событий.

В этот же вечер, 25 сентября, исполнением музыки композитора откроется филармонический концертный сезон: его последнюю, Пятнадцатую симфонию исполнит Заслуженный коллектив России под управлением главного дирижера Петербургской филармонии, народного артиста России Николая Алексеева. В программе также увертюра к опере «Вильгельм Телль» Россини и Третий фортепианный концерт Прокофьева, солист — Борис Березовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Дмитриев. Учебный воздухоплавательный парк. Из альбома «Виды Всероссийской художественно-промышленной выставки 1896 г. в Н. Н.». Фототипия Шерер, Набгольц и К°. 1896 год

Фото: ИИМК РАН Максим Дмитриев. Учебный воздухоплавательный парк. Из альбома «Виды Всероссийской художественно-промышленной выставки 1896 г. в Н. Н.». Фототипия Шерер, Набгольц и К°. 1896 год

Фото: ИИМК РАН

Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО представляет новый выставочный проект, посвященный одному из главных событий конца XIX века — XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде.

Масштаб этого события поражает: на слиянии Оки и Волги всего за 120 дней вырос настоящий «город будущего» площадью 80 га. С бюджетом, сопоставимым с ведущими мировыми выставками того времени, Нижний Новгород стал главной витриной империи, где работали электрическая железная дорога и фуникулеры, а в павильонах демонстрировались передовые достижения науки и искусства. Экспозиция воссоздает атмосферу «парада достижений», где соседствовали первый русский автомобиль Яковлева и Фрезе, опыты Дмитрия Менделеева и работы Александра Попова, инженерные шедевры Владимира Шухова, включая его знаменитую гиперболоидную башню, полотна Михаила Врубеля и Константина Маковского и первые в стране киносеансы братьев Люмьер.

Завершает выставку специально созданный анимационный фильм, который оживляет эпизоды этого грандиозного события, позволяя зрителю прочувствовать атмосферу России на пике ее индустриального и культурного расцвета.

Выставка продлится до 22 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Занавес к спектаклю «Маскарад» Всеволода Мейерхольда

Фото: В.В. Постнов Занавес к спектаклю «Маскарад» Всеволода Мейерхольда

Фото: В.В. Постнов

25 сентября в Музейно-выставочном комплексе «Манеж» открывается выставка «Сцена действия» — проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Выставка посвящена театру и его встрече со зрителем: это не последовательная история сценических поисков, а стремление передать переживание от спектаклей через живопись, графику, скульптуру, кино, документы и памятники эпохи.

Экспозиция объединяет более тысячи экспонатов из 98 музеев, театров, архивов и частных собраний из разных регионов России. В одном пространстве можно будет увидеть работы таких признанных мастеров, как Виктор Борисов-Мусатов, Давид Боровский, Эрик Булатов, Александр Дейнека, Орест Кипренский, Луи Каравак, Петр Кончаловский, Эдуард Кочергин, Михаил Ларионов, Исаак Левитан, Владимир Маковский, Кузьма Петров-Водкин, Виктор Пивоваров, Нико Пиросмани, Илья Репин, Татьяна Сельвинская, Владимир Татлин, Константин Юон и многие другие.

Отдельный раздел проекта посвящен истории Союза театральных деятелей Российской Федерации — от его возникновения в 1876 году как Общества взаимного вспоможения русских артистов до наших дней. В нем рассказывается о важной роли Союза в формировании профессионального театрального сообщества, в поддержке нуждающихся и их семей, о культурных проектах, реализуемых под эгидой СТД. Отдельно подчеркивается поддержка Союзом защитников Родины в сложные исторические периоды.

Выставка продлится до 14 февраля 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьера первой оперы Джакомо Пуччини «Виллисы»

Фото: СПб ГАУК «Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина» Премьера первой оперы Джакомо Пуччини «Виллисы»

Фото: СПб ГАУК «Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина»

25 сентября Музыкальный театр имени Шаляпина представит премьеру первой оперы Джакомо Пуччини «Виллисы» на сцене Эрмитажного театра. Именно с этого произведения начался творческий путь композитора, которому впоследствии было суждено стать одним из крупнейших мастеров итальянской оперы, автором «Богемы», «Тоски» и «Мадам Баттерфляй».

Визуальный мир спектакля вдохновлен эстетикой прерафаэлитов. Светлый деревенский праздник с украшенными лодками, цветами и атмосферой весеннего обновления постепенно преображается: идиллические пейзажи сменяются таинственным пространством, а хрупкая гармония исчезает в атмосфере древнего предания, стирающего границу между миром живых и мертвых. Музыкальным руководителем спектакля выступает Фабио Мастранджело, балетмейстером — Константин Чувашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Обыкновенная история»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Обыкновенная история»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета

В Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета 25 сентября играют спектакль «Обыкновенная история» по одноименному роману Ивана Гончарова. Роман рассказывает о становлении молодого человека, делающего первые неуверенные шаги в большом мире. Каждый из нас помнит первые трудности взрослой жизни, первую работу, первые путешествия, первые отношения, первые разбитые о реальность мечты и первые соблазны. Многое в этом романе герой переживает впервые, и это служит камертоном всему произведению…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Воскресение»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Воскресение»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета

«Воскресение» — последний роман Льва Толстого, повествующий о слабости и одновременно о безграничных силе и воле человеческой души. А еще — о банальности зла, которое мы изо всех сил стараемся не замечать. На сцене Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета 26 сентября пройдет спектакль «Воскресение» по этому роману.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный салон «Вдохновение Востоком» в особняке Кшесинской

Фото: РМС Музыкальный салон «Вдохновение Востоком» в особняке Кшесинской

Фото: РМС

В этот же день, 26 сентября, состоится Музыкальный салон в особняке Кшесинской «Вдохновение Востоком». В начале XX века Восток был одним из главных источников вдохновения европейской культуры. Его загадочная эстетика, орнаменты, пряности, философия и особая чувственность находили отражение в архитектуре, моде, живописи и, конечно, музыке. Спустя столетие интерес к восточной культуре возвращается — уже в новом прочтении. Именно этой идее посвящен музыкальный салон в особняке Кшесинской: классическая музыка, в которой европейская традиция встречается с чарующей атмосферой Востока.

В Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Шаляпина 26 сентября будет звучать органный концерт Александра Новоселова — заслуженного артиста Республики Карелия, одного из звездных участников Инаугурации органа Концертного зала на Английской набережной 1 марта 2026 года. В программе концерта «Молитва и мечта» прозвучат сочинения композиторов разных эпох, объединенные темой духовных настроений и фантазии о прекрасном далеком будущем,— Баха, Гласса, Видора, Таривердиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс»

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс»

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» открывает сезон в СКА «Арена». Соперниками команды 26, 28 и 30 сентября станут минское «Динамо», «Сочи» и «Металлург». На каждой игре зрителей ждет яркое предматчевое шоу в уникальном для КХЛ китайском стиле с использованием передовых технологий, а на самой арене — развлекательные площадки, активности для болельщиков и множество развлечений для всей семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер Алексей Репников

Фото: из личного архива Дирижер Алексей Репников

Фото: из личного архива

26 и 27 сентября в «Лахта-холле» состоится премьера цифрового симфонического шоу «ИИ». «Симфонический спектакль» объединяет академическое искусство с современным, цифровую среду с классической музыкой, вечные темы любви и вдохновения — с актуальной повесткой замещения человека искусственным интеллектом. Музыку написал современный композитор Рустам Сагдиев, музыкальную партитуру исполняет оркестр под управлением дирижера Алексея Репникова, на сцену выходят звезды оперы Ольга Пудова, Светлана Москаленко, Дмитрий Колеушко и Рустам Сагдиев, являющийся не только композитором, но и тенором, солистом Академии молодых певцов Мариинского театра.

Сюжет отчасти напоминает современное переложение «Пигмалиона» Бернарда Шоу, отчасти «Пятый элемент» Люка Бессона. В рамках исследования транснациональной корпорации нейроинженер проводит эксперимент над певицей, превращая ее в ИИ — Идеального Исполнителя,— и нечаянно влюбляется. Перед героем встает сложный выбор: извлечь ли из головы возлюбленной нейроимплант, дав ей свободу, или оставить, получив полный контроль над ее чувствами…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Шаляпина

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Шаляпина

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина

27 сентября в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Шаляпина состоится концерт Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга под руководством дирижера Игоря Грибкова «Возвышенные образы и лики». Прозвучит духовная музыка русских и зарубежных композиторов в сопровождении органа и клавесина.

В этот же день, 27 сентября, в Малом зале филармонии имени Шостаковича состоится Гала-концерт в честь закрытия II Международного конкурса «Золотая арфа». Перед слушателями выступят народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Всесоюзного и международных конкурсов Сергей Лейферкус, народный артист Российской Федерации Александр Князев, итальянский саксофонист и дирижер Федерико Мондельчи, лауреаты международных конкурсов Дмитрий Махтин и Евгений Изотов, солист Большого театра России Николай Попов, лауреат международного конкурса, заслуженная артистка России, художественный руководитель конкурса Анна Макарова, а также Квартет имени Танеева — артисты Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. В программе концерта — Шуберт, Моцарт, Бах, Борн, Даргомыжский, Рахманинов, Пьяццолла, Гендель, Равель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный спектакль «Я тебе верю!»

Фото: Павел Иванов Музыкальный спектакль «Я тебе верю!»

Фото: Павел Иванов

28 сентября в ТЮЗе имени Брянцева состоится музыкальный спектакль «Я тебе верю!». В основе сюжета лежит реальная история Карлоса Альберто Эстебеса, одного из основателей танца, ставшего невероятно популярным во всем мире на долгие годы. Спектакль построен на тонкой комбинации танцевальных и вокальных номеров, где эмоции и взаимодействия героев выражаются через пластику движений, песни и музыку.

Для спектакля создана целая коллекция оригинальных костюмов, что позволит увидеть героев глазами их современников, а проработанные декорации и видеоинсталляции придают сюжету дополнительные краски и глубину. В мюзикле принимают участие лучшие артисты танго нашей страны, призеры и финалисты чемпионатов мира и Европы, победители чемпионатов России, международных и российский турниров по аргентинскому танго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «До поезда осталось»

Фото: Нина Минчёнок Сцена из спектакля «До поезда осталось»

Фото: Нина Минчёнок

Спустя год после премьеры спектакль «До поезда осталось» возвращается: 28 сентября экспериментальная танц-драма будет показана на Основной сцене Большого драматического театра имени Товстоногова. В его основе — пластическая интерпретация романа «Анна Каренина», перенесенная во внутренний мир героини. Главные роли исполняют Дарья Павленко (Мариинский театр) и Владислав Лантратов (Большой театр).

Это дебютный проект театральной компании 2sisters, основанной режиссером Ирой Михеевой. Экспериментальная танц-драма по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина» переносит историю во внутренний мир героини. Действие разворачивается в пространстве ее подсознания, а основными средствами выразительности становятся движение, пластика и музыка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Шоу под дождем»

Фото: Санкт-Петербургский театр танца «Шторм» Сцена из спектакля «Шоу под дождем»

Фото: Санкт-Петербургский театр танца «Шторм»

Чего хочет женщина? А чего мужчина? Казалось бы, все хотят понимания, заботы и любви, но мужчины и женщины видят это по-разному… В «Шоу под дождем» Санкт-Петербургского театра танца «Шторм», которое пройдет 29 сентября в ДК имени Ленсовета, мужские размышления о взаимоотношениях полов будут выражены с помощью слова и пластики тела. Современная авторская хореография мирового уровня под дождем передает зрителям философию об отношениях. Финальные номера проходят под потоками воды. Автор и режиссер — Рустам Надыршин.

29 сентября Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представляет спектакль «Бешеные деньги» по одноименной пьесе Александра Островского. Именно с премьеры этой комедии 19 ноября 1933 года началась история нового театра — театра имени Ленсовета. Режиссер Юрий Цуркану говорит: «"Бешеные деньги" — стремительная, ироничная и очень современная пьеса. В ней обыгрывается классический сюжет укрощения мужем молодой жены. Но, в отличие от шекспировской, русская героиня не просто строптива: она с детских лет избалована бездельем и деньгами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зал Петербургской филармонии

Фото: Петербургская филармония Зал Петербургской филармонии

Фото: Петербургская филармония

29 сентября в Петербургской филармонии начнется цикл концертов, посвященный 95-летию установки органа в Большом зале филармонии. Он откроется сольным вечером Тараса Багинца. Известный музыкант, солист Свердловской филармонии, основатель и художественный руководитель Bach-fest’а, ежегодно проходящего в Екатеринбурге, исполнит сочинения Иоганна Себастьяна Баха и композиторов-романтиков Феликса Мендельсона, Ференца Листа, Макса Регера. О судьбе уникального филармонического органа во вступительном слове расскажет доктор исторических наук Юлия Кантор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симфонический оркестр театра «Северная Симфония»

Фото: СПб ГАУК «Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина» Симфонический оркестр театра «Северная Симфония»

Фото: СПб ГАУК «Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина»

Музыкальный театр имени Шаляпина приглашает на открытие нового концертного сезона, которое состоится 30 сентября в Концертном зале Мариинского театра. Симфонический оркестр театра «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело представит программу, посвященную двум выдающимся страницам русского симфонического искусства XX века.

В первом отделении прозвучит Симфония № 2 Арама Хачатуряна — масштабное драматичное произведение композитора, созданное в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны. Монументальное сочинение, известное также под названием «Симфония с колоколом», стало музыкальным отражением трагических событий военного времени. Во втором отделении будет исполнена Симфония № 2 Сергея Рахманинова — величайшее достижение русского музыкального романтизма. Симфония ознаменовала творческое возрождение Рахманинова после долгого периода сомнений и стала одним из самых любимых произведений композитора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саксофонист Федерико Мондельчи

Фото: Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» Саксофонист Федерико Мондельчи

Фото: Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»

30 сентября Атриум Главного штаба Эрмитажа станет порталом в музыкальную Италию: здесь в рамках XXXIII сезона Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» состоится премьера программы «Песни Италии» виртуозного саксофониста Федерико Мондельчи, признанного «золотым саксофоном Италии». Маэстро удивит публику двойным амплуа: он выступит и как дирижер, и как солист, продемонстрировав палитру звучания сразу нескольких разновидностей саксофона. В программе — авторские аранжировки и знаковые произведения XIX–XX веков: от изящной салонной лирики до экспрессивного оперного веризма. Особое место в программе концерта займет струнный секстет «Воспоминание о Флоренции» Чайковского — произведение, которое выстроит своеобразный диалог русской и итальянской музыкальных традиций. Гармоничным контрапунктом к саксофонным партиям станет колоратурное сопрано Светланы Москаленко, солистки оперной труппы Михайловского театра. Изысканное звучание дополнят Ансамбль солистов «Константиновский» и лауреат международных конкурсов пианистка Анастасия Костенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Народный артист РСФСР Эдуард Хиль

Фото: Эдуард Хиль-младший Народный артист РСФСР Эдуард Хиль

Фото: Эдуард Хиль-младший

2 октября во Дворце искусств Ленинградской области состоится концерт, посвященный 92-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля, ярчайшего представителя ленинградской — советской — санкт-петербургской эстрады.

Эдуард Хиль-младший, внук «мистера Тро-ло-ло», который впервые вышел на сцену легендарного БКЗ «Октябрьский» вместе со знаменитым дедом в шестилетнем возрасте, а сегодня продолжает традиции знаменитой династии, исполнит популярные шлягеры разных лет в сопровождении музыкантов. В концертной программе также примут участие известные артисты Санкт-Петербурга и Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Ремишевский, «Строителям Вавилона»

Фото: организаторы форума Виктор Ремишевский, «Строителям Вавилона»

Фото: организаторы форума

Лопаты строителей Вавилона, гармонь Василия Теркина и тайна узелкового письма — это и многое другое представит IV форум коллекционеров книги художника и печатной графики, который пройдет со 2 по 4 октября.

Экспозиция форума развернется в выставочных залах Библиотеки книжной графики. Шестнадцать именитых бук-артистов и графиков из разных городов России, а также книгоиздатели и коллекционеры представят публике свои раритеты. К ним присоединятся представители французской школы дизайна Efet Studio Crea. Центром экспозиции станет собранный по канону, из обойных листов, альманах «Садок Судей III», посвященный 140-летию Велимира Хлебникова и содержащий стихи поэта и философа Константина Кедрова, композитора Владимира Мартынова, рисунки Леонида Тишкова, Игоря Иогансона и других мэтров. Свои новые работы представят известные современные художники Виктор Лукин, Валерий Корчагин, Михаил Погарский, Дмитрий Саенко, Эмиль Гузаиров, Александра Гамбург, Григорий Кацнельсон, Екатерина Ефимик, Елена Павлова (Потанина), Виктор Ремишевский, Зося Леутина, Александр Лондон, Анастасия Лункевич, Алла Эмили, Ксения Бурланкова, Елена Машкарина, а также студенты школы дизайна Efet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль электронной музыки от Радио «Рекорд» «БЕЛАЯ»

Фото: Радио «Рекорд» Фестиваль электронной музыки от Радио «Рекорд» «БЕЛАЯ»

Фото: Радио «Рекорд»

3 октября тысячи людей в белом вновь соберутся в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, чтобы стать частью фестиваля электронной музыки от Радио «Рекорд» «БЕЛАЯ». Новая глава фестиваля — мистическая интерпретация легенды о Снежной Королеве — перенесет зрителей в мир льда, света и зеркальных лабиринтов. Гости окажутся в центре мультимедийной вселенной, где звук, свет, сценография и перформансы работают как единый механизм, создавая эффект полного погружения. На трех танцполах выступят более 20 артистов и проектов. Уже анонсированы два зарубежных секретных гостя, Swanky Tunes, Meg, Odyssey Crew (Alexey Izotov, Lesha Mironov, Fake Mood), Aiwaska, Volac и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гольф-клуб «Петергоф»

Фото: гольф-клуб «Петергоф» Гольф-клуб «Петергоф»

Фото: гольф-клуб «Петергоф»

В этот же день, 3 октября, в гольф-клубе «Петергоф» состоится финальный турнир сезона 2026. Участников ждут осенние краски поля и приятная компания, но прежде всего — спортивный азарт. День завершится традиционной церемонией награждения победителей, которая в этом году пройдет в ресторане Buddha-Bar.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шоу певицы Zivert «Где-то в Ретро»

Фото: организаторы концерта Шоу певицы Zivert «Где-то в Ретро»

Фото: организаторы концерта

3 октября на стадионе «Газпром-Арена» состоится невероятное событие — ставшее уже легендарным шоу певицы Zivert «Где-то в Ретро». Шоу будет представлено в своей знаковой оригинальной постановке, дополненной новыми решениями и сюрпризами для петербургской публики. Поклонников ждет грандиозный аудиовизуальный перформанс мирового уровня: уникальная сценография, сложнейшие хореографические номера и пиротехнические эффекты, а также калейдоскоп эксклюзивных сценических костюмов. В основе концерта — симбиоз музыки, света и авторского видеоконтента, создающий эффект полного погружения в атмосферу разных эпох. В программу войдут все главные хиты артистки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Король Лир»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета Сцена из спектакля «Король Лир»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета

Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета 3 октября представит трагедию «Король Лир» в переводе Андрея Чернова. Режиссер Федор Пшеничный характеризует ее как «историю о Любви, которую не заметили. О Слове, которое не было услышано. О Сердце, которое не было понято. О Семье, ставшей прахом. О Доме, в котором давно погас огонь, и каждый думал, что так было всегда. Отец делил королевство, веря, что делит любовь. Но любовь нельзя ни рассчитать, ни измерить. На руинах мира, когда время вывернуто наизнанку, остается лишь голос ветра и пустое "папа". Но даже в самую темную ночь небо хранит рассвет». В спектакле заняты народные артисты России Сергей Мигицко и Евгений Филатов, а также другие артисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Коперник»

Фото: пресс-служба проекта «Города.Музеи.Сцены» Сцена из спектакля «Коперник»

Фото: пресс-служба проекта «Города.Музеи.Сцены»

3 и 4 октября в Санкт-Петербургском планетарии пройдут показы спектакля «Коперник», участника программы «Города. Музеи. Сцены» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект продолжает традицию, заложенную еще в 1937 году, когда в московском планетарии возник уникальный формат спектаклей на основе научных лекций. Сегодня эта идея получает новое развитие на языке современных технологий, визуального искусства и актуального театра.

Авторы «Коперника» — творческое объединение «Эскизы в пространстве», известное своими междисциплинарными проектами вне пределов традиционной сцены-коробки, и драматург Анастасия Букреева. История о благополучном человеке, который не побоялся ни лишений, ни одиночества, рассказана в пьесе устами Ретика, ученика Коперника, сохранившего для человечества научное наследие своего учителя.

В эти же дни, 3 и 4 октября, на Большой сцене театра «Балтийский дом» открывается XXXVI Международный театральный фестиваль «Балтийский дом», который в этом году проходит под девизом «Фестиваль фестивалей». На сцене будет показан спектакль Шэньсийского народного художественного театра (Китайская Народная Республика) «Главная роль». Этому спектаклю суждено стать одной из сенсаций фестиваля: он является лидером последнего театрального сезона в Китае. В его основе — роман известного писателя Чэнь Яня, получивший самую престижную литературную награду страны — Премию Мао Дуня.

Это история о судьбе знаменитой актрисы традиционного шэньсийского театра циньцянь И Цинъэ. Начиная свой путь одиннадцатилетней пастушкой и «девочкой при печи» в уездной труппе, она годами оттачивает ремесло, борясь за право выходить на сцену. Несчастная любовь, одиночество, постоянный выбор между творческим успехом и личной жизнью… Героиня шаг за шагом решает проблемы, понятные каждой женщине, посвящающей себя искусству. Она поднимается к своей главной роли ценой огромного труда, упорства и таланта, чтобы в конце концов получить признание и стать «королевой циньцянь».

Постановка создана одним из ведущих драматических театров Китая в лучших традициях китайского психологического и реалистического театра. Актерская игра, музыка и пластика становятся единым целым и создают эпическое полотно, изображающее не только превратности женской судьбы, но историю самого Китая, воплощая в себе «китайский дух, китайские ценности и китайскую силу».