На пределе прочности

В 2026 году ТЭК Северо-Запада увеличил инвестиции в энергетику вслед за спросом на 20%. Однако в отдельных районах уже наметился дефицит свободной мощности. Среди новых потребителей — промышленность, крупная застройка и ЦОДы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Россети Ленэнерго» сообщали, что полезный отпуск электроэнергии за первое полугодие 2026 года вырос на 1,7% год к году. А в целом по России «Системный оператор» в 2026 году ожидает роста электропотребления примерно на 3%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ «Россети Ленэнерго» сообщали, что полезный отпуск электроэнергии за первое полугодие 2026 года вырос на 1,7% год к году. А в целом по России «Системный оператор» в 2026 году ожидает роста электропотребления примерно на 3%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Энергетика региона в 2026 году продолжает развиваться прежде всего за счет инвестиций в инфраструктуру: возрастает мощность сетей, модернизируются ТЭЦ и котельные, продолжается переход на цифровое управление и интеллектуальные приборы учета. Как заявлял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в 2026 году общее финансирование госпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения» составляет 123,4 млрд рублей. Инвестиции, по словам губернатора, выросли на 20%.

Спрос на электроэнергию остается высоким. «Россети Ленэнерго» сообщали, что полезный отпуск электроэнергии за первое полугодие 2026 года вырос на 1,7% год к году. А в целом по России «Системный оператор» в 2026 году ожидает роста электропотребления примерно на 3%, напоминает гендиректор УК «Гамма Групп» Салават Алпаров. Петербург и Ленобласть, по его словам, традиционно растут несколько быстрее: примерно на 1,5–2% в год.

Дополнительным фактором выступает промышленность. В первом полугодии выпуск обрабатывающих производств в Петербурге увеличился, по данным Росстата, на 3,9%, что поддерживает спрос на электроэнергию. При росте потребления, энергопредприятия нацелены на сокращение потерь. Например, ГУП «ТЭК СПб» за несколько лет сократило их с 14 до 7%, указывает господин Алпаров.

Инвестиционную активность также подстегивает инфляция. Как отмечает эксперт, вложения электро- и теплогенерирующих компаний СЗФО в 2026 году выросли до 19 млрд рублей в связи с подорожанием строительства и машиностроения. Один из примеров — Калининградская ТЭЦ-2, инвестиционная программа которой увеличилась в 8,5 раза, до 7,5 млрд рублей. Значительная часть средств направляется на продление ресурса газовых турбин, отработавших уже по 100 тыс. часов. У ЛОЭСК программа выросла с 2,2 до 5,8 млрд рублей, у «Т Плюс» в Коми — в 1,8 раза, до 5 млрд рублей, добавляет господин Алпаров.

Инвестиции «Россетей Ленэнерго» в 2026 году составляют 68,2 млрд рублей, из которых более 32 млрд рублей приходится на Ленинградскую область, говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. В Петербурге за первое полугодие уже введено более 100 объектов энергоинфраструктуры, включая трансформаторные подстанции общей мощностью 169 тыс. кВА и линии электропередачи напряжением до 35 кВ.

Сети готовят к новой нагрузке

Основная задача энергетиков заключается уже не только в замене изношенного оборудования, но и в подготовке инфраструктуры к новым потребителям. В Петербурге и Ленобласти это особенно актуально для территорий с интенсивным строительством и концентрацией промышленных объектов.

В программе «Россетей Ленэнерго» до 2030 года предусмотрены 22 проекта строительства и реконструкции подстанций 110 кВ с приростом трансформаторной мощности более 640 МВА. В 2026 году компания продолжает реконструкцию кабельных линий 35–110 кВ в Адмиралтейском, Московском, Центральном, Фрунзенском, Пушкинском и Колпинском районах.

В Ленинградской области строятся заходы воздушных линий общей протяженностью 15,7 км, в Петербурге — 16,3 км. На горизонте 2025–2031 годов предусмотрено строительство новых линий 330 кВ от Ленинградской АЭС-2 и подстанций для подключения крупных потребителей, в том числе Балтийского химического комплекса, «Русхимальянса» и Приморского универсального перегрузочного комплекса.

По оценке господина Алпарова, наиболее напряженной ситуация становится в городе и южных районах Ленобласти, где одновременно растут дата-центры, индустриальные парки и нагрузка, связанная с электрификацией транспорта. Особенность ЦОДов — высокая концентрация потребления в одной точке: отдельные объекты могут создавать нагрузку от 20 до 100 МВт.

Запас мощности в энергосистеме региона постепенно сокращается. На начало 2024 года установленная мощность электростанций составляла 8640 МВт, тогда как исторический максимум потребления достиг 8333 МВт. Резерв, таким образом, составлял 307 МВт. К 2030 году потребление Петербурга и Ленобласти может вырасти на 13%, до 58 883 млн кВт•ч, а максимальная нагрузка — на 11,2%, до 9266 МВт.

Сейчас ТЭК региона справляется с текущим спросом, но уже проявляются первые признаки дефицита мощности в отдельных сегментах — прежде всего в зоне ЦОДов и в районах интенсивной новой застройки, где пропускная способность распределительных сетей и подстанций становится ограничивающим фактором, говорит господин Баранов. Инвестиции, по его словам, необходимы для строительства сетевой инфраструктуры, что должно обеспечить резервирование и надежность электроснабжения.

По мнению господина Алпарова, одним из способов покрытия спроса может стать распределенная генерация: газовые мини-ТЭЦ и когенерационные установки. По словам эксперта, доля распределенной генерации в энергобалансе России пока не превышает 7%, однако растет более чем на 10% в год. Для отдельных удаленных территорий Северо-Запада она может оказаться наиболее быстрым способом обеспечить мощностью новый объект без строительства магистральной линии электропередачи.

Тепло уходит в цифру

Еще одно заметное направление 2026 года — цифровизация теплоснабжения. Одним из наиболее крупных проектов года стало завершение внедрения комплексной системы централизованного диспетчерского управления на объектах «ТЭК СПб». К единой цифровой платформе SCADA подключены 248 котельных и 125 центральных тепловых пунктов в 16 районах города. Это около 97% котельных предприятия, обеспечивающих теплом порядка 3 млн человек. Параметры работы источников передаются в единый центр, что позволяет быстрее обнаруживать нештатные ситуации и корректировать работу оборудования.

«Теперь диспетчер видит проблему в реальном времени, а не после звонка от жильцов. Интеллектуальные контроллеры с российским программным обеспечением собирают данные о температуре, давлении, расходе сетевой воды и газа, а также уровне загазованности»,— говорит господин Алпаров.

Системы дистанционного контроля распространяются и на котельные. По данным господина Чернова, в августе ТЭК завершил подключение к онлайн-мониторингу 248 постоянно действующих котельных. Диспетчеры получили возможность из единого центра видеть параметры их работы и быстрее выявлять остановки оборудования или признаки утечек.

В электросетевом комплексе развивается интеллектуальный учет. «Россети Ленэнерго» в первом полугодии установили 23 015 интеллектуальных приборов учета, из них 6175 — в Петербурге и 16 840 — в Ленинградской области. В «РКС-энерго» в Ленобласти также планируется установить около 18 тыс. интеллектуальных счетчиков в многоквартирных домах. Это снижает коммерческие потери и дает сетевой компании точную картину потребления.

От наращивания к управлению

Цифровизация дополняет традиционную модернизацию энергообъектов. В ТГК-1 реализуются проекты по реконструкции и техническому перевооружению ТЭЦ. Продолжается и обновление теплосетей. В августе «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщила о завершении реконструкции тепломагистрали на Синопской набережной. На Пискаревской котельной модернизируются три паровых котлоагрегата, что повысит надежность теплоснабжения для 120 тыс. жителей.

В Ленинградской области ЛОЭСК в первом полугодии ввела более 21 МВА новой трансформаторной мощности и завершила реконструкцию подстанции 35 кВ «Петрокрепость». А «Россети Ленэнерго» с начала года смонтировали в регионе 184,4 км новых линий электропередачи.

В газораспределении среди крупных проектов — расширение мощностей ГРС, газопровод через Невскую губу, переустройство газопровода к ГРС «Восточная» и техническое перевооружение ГРС. Их задача — обеспечить газоснабжение новых районов и растущий спрос со стороны промышленности и ЖКХ.

Отдельным фактором для энергетики становится развитие крупных инфраструктурных проектов. Среди них эксперты выделяют строительство высокоскоростной магистрали Москва — Петербург, для которой требуется соответствующая сетевая инфраструктура. По словам господина Баранова, в 2027 году на фоне строительства магистрали могут возникнуть пиковые нагрузки. Одновременно вырастет спроса со стороны ЦОДов и майнинга, а также со стороны промышленности, в связи с продолжающимся импортозамещение оборудования.

Инфраструктуру необходимо обновлять, но возможности компаний по привлечению средств ограничены, так что при высокой стоимости оборудования инвестиции будут проходить более жесткий отбор, считает региональный директор по СЗФО компании «Флит Лизинг» Иван Савченко. Приоритет получат решения, которые дают максимальный эффект: сокращают эксплуатационные расходы, повышают производительность, снижают риски простоев или позволяют быстрее получить отдачу от вложений. При этом сама стоимость оборудования не всегда становится препятствием, добавляет собеседник.

В итоге энергетическая повестка Петербурга и Северо-Запада продолжит постепенно смещаться от простого наращивания производства к управлению инфраструктурой и ее пропускной способностью, соглашаются эксперты.

Любовь Викторова