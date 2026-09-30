Вклад остается базой

Решение ЦБ оставить ключевую ставку на уровне 14% поддерживает интерес к рынку банковских вкладов и облигаций. Длинные ставки по этим инструментам эксперты рекомендуют фиксировать сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге средства населения в банках продолжают расти, хотя темпы заметно замедлились. На 1 августа накопления физических лиц составили 5,369 трлн рублей, увеличившись за год на 17,4% против 33,2% годом ранее

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ В Петербурге средства населения в банках продолжают расти, хотя темпы заметно замедлились. На 1 августа накопления физических лиц составили 5,369 трлн рублей, увеличившись за год на 17,4% против 33,2% годом ранее

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Банк России на последнем заседании сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это продолжает поддерживать интерес инвесторов к простому и надежному инструменту вкладов. Средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков в первой декаде сентября составила 12,95%. Для вкладов на срок от полугода до года средняя ставка составила 12,53%, а свыше года — 11,43%. Это достаточно высокий уровень доходности.

Снижения ставки не ждут

При ожидании дальнейшего снижения ставки ЦБ сейчас имеет смысл рассматривать фиксацию доходности на 6–12 месяцев, рекомендует аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Отдельные промопредложения банков могут давать и выше — 14–15% и более, но обычно при дополнительных условиях и на короткий срок.

При ключевой ставке 14% депозит стоит рассматривать как основу консервативной части портфеля, считает начальник управления по работе с частным капиталом Росдорбанка Татьяна Росолько. Крупнейшие банки страны предлагают в сентябре около 13–14,5% на 6–12 месяцев, тогда как на три месяца ставки сейчас зачастую ниже.

В Петербурге средства населения в банках продолжают расти, хотя темпы заметно замедлились. На 1 августа накопления физических лиц составили 5,369 трлн рублей, увеличившись за год на 17,4% против 33,2% годом ранее. В январе фиксировался отток 51,4 млрд рублей, в мае — 6,8 млрд. По оценке гендиректора УК «Гамма Групп» Салавата Алпарова, до конца года положительная динамика сохранится, однако темпы прироста вряд ли превысят 15–17%.

Причина замедления не только в общем снижении ставок. По словам экономиста Ольги Гогаладзе, вклад стал привычным инструментом — люди ценят понятный процент. Так что речь пока не о массовом закрытии вкладов, а о перераспределении новых денег: часть из них набавляется во вклады, часть — в облигации или ПИФы.

При дальнейшем снижении ставки этот процесс может ускориться. «Похоже, в системе есть некоторая точка бифуркации — около 12% годовых. Как только доходность по депозитам спускается ниже этой отметки, массовый сегмент клиентов начинает активно искать альтернативные инструменты»,— говорит вице-президент банка «Александровский» Андрей Федотов. В числе первых альтернатив он называет недвижимость и облигации надежных эмитентов, а затем акции.

Официальный прогноз Банка России предполагает среднюю ключевую ставку на уровне 14,5–14,6% в 2026 году и 10,5–12,5% в 2027-м. Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков ожидает продолжения снижения, но постепенно и с паузами. Владимир Чернов также считает, что цикл смягчения еще не завершен, однако после сентябрьского решения рассчитывать на быстрое снижение преждевременно.

Облигации выходят вперед

Одновременно растет интерес частных инвесторов к облигациям. Для консервативного и умеренного инвестора это возможность не только получать купон, но и зафиксировать доходность на несколько лет. «При ставке 14% облигации выглядят предпочтительнее акций для розницы как основа портфеля»,— считает госпожа Росолько. По ее словам, ОФЗ выступают базовым инструментом с низким кредитным риском, качественные корпоративные облигации дают премию к ОФЗ, флоатеры подходят для периода неопределенности со ставкой, а ОФЗ-ИН — для защиты от инфляционного риска.

Господин Кабаков также предлагает сочетать флоатеры, ОФЗ и качественный корпоративный долг. Флоатеры позволяют сохранить высокий купон при более медленном снижении ставок, длинные ОФЗ могут дополнительно вырасти в цене при снижении доходностей, а корпоративные бумаги дают премию за кредитный риск.

Корпоративные облигации дают дополнительную доходность, но вместе с ней инвестор принимает риск конкретной компании. Поэтому, как подчеркивает госпожа Гогаладзе, нужно смотреть на долговую нагрузку, денежный поток, прибыль, способность обслуживать долг, рейтинг и ближайшие выплаты.

По данным, приведенным экспертами, на 1 августа объем облигаций в обращении составлял около 73,1 трлн рублей, из которых примерно 36,6 трлн приходилось на корпоративный сектор. В августе объем вторичных торгов облигациями вырос на 32,1% год к году, до 1,5 трлн рублей, а корпоративными — на 42,6%.

К ВДО (высокодоходным облигациям) эксперты советуют относиться крайне осторожно. «Разрыв между купоном и доходностью к погашению — это премия рынка за риск дефолта, а не бесплатный бонус»,— говорит господин Алпаров. По его мнению, массовому инвестору не стоит использовать бумаги с доходностью свыше 20% как замену ОФЗ или депозиту.

Основатель и гендиректор «Финголда» Антон Никитин говорит, что высокая доходность ВДО (на середину сентября это было 27,8% годовых при среднем купоне 17,5%) оправданна только при точечной оценке кредитоспособности заемщика, а не в стратегии «купил портфель ВДО и держу».

Доходность с оговорками

На фоне ставок по депозитам в 12–14% заметно привлекательнее выглядят предложения ЦФА (цифровые финансовые активы), доходность которых доходит до 22%. Но дополнительный процент также означает и дополнительный риск. С 1 января 2026 года ЦФА для розничных инвесторов разделены на три зоны доступности. Простые долговые инструменты с фиксированными выплатами доступны рознице, более сложные продукты имеют ограничения, а наиболее рискованные предназначены для квалифицированных инвесторов.

«Простые долговые ЦФА я бы рассматривал, если их доходность после комиссий заметно привлекательнее сопоставимой облигации того же эмитента. Указанные 14–22% нужно проверять по каждому выпуску, включая срок и порядок выплат. Высокая ставка компенсирует кредитный риск и возможные сложности с досрочной продажей, поэтому цифровая форма сама по себе не делает вложение надежнее»,— указывает господин Чернов.

Еще сложнее оценивать комбинированные продукты: депозит плюс ПИФ, ЦФА, НСЖ или ИСЖ. Их главное преимущество — возможность объединить консервативную и инвестиционную составляющие и предложить более высокую ставку, чем по депозитам. Инвестор должен понимать, что АСВ защищает только часть продукта. «Человек должен рассматривать такой продукт не как "вклад с повышенной ставкой", а как два разных финансовых инструмента, объединенных в одну упаковку»,— указывает госпожа Гогаладзе.

Важны и условия досрочного выхода. Если продукт предполагает существенную потерю вложений в первые годы, его нельзя воспринимать как обычный вклад с повышенной ставкой. Владимир Чернов отмечает, что последствия досрочного выхода различаются у страховых программ, ПИФов и ЦФА, поэтому оценивать их нужно по конкретному договору.

При этом господин Федотов считает, что комбинированные продукты могут иметь место в долгосрочном финансовом плане — в частности, за счет налоговых преимуществ и возможностей, связанных с передачей активов. Но они требуют понимания структуры продукта и его условий.

ПИФы и акции — ставка на срок

Понятной формой инвестирования в облигации и акции без самостоятельного выбора десятков бумаг остаются ПИФы. При небольшом капитале эксперты чаще выделяют биржевые фонды (БПИФы), паи которых торгуются на бирже, а инвестор может выйти из позиции в торговый день.

«Для розничного инвестора с небольшим капиталом БПИФы удобнее ОПИФов и тем более ЗПИФов»,— говорит Антон Никитин. При выборе фонда он советует смотреть не на прошлогоднюю доходность, а на комиссию, состав активов и поведение фонда в периоды коррекции.

Михаил Костромин, совладелец инвестиционной компании AKTIVO, отмечает рост интереса состоятельных клиентов к персональным закрытым фондам. Во втором квартале 2026 года чистый приток средств в персональные ЗПИФ вырос втрое по сравнению с первым кварталом — до 190 млрд рублей, а число пайщиков достигло 2,2 тыс.

«Персональные ЗПИФы — это инструмент структурирования активов, его используют для того, чтобы обезопасить капитал, повысить уровень конфиденциальности, передать активы по наследству»,— рассказывает эксперт. Он напоминает, что летом был принят закон, согласно которому инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ за долгосрочное владение ценными бумагами распространяется на ЗПИФы. Это стало дополнительным стимулом для роста вложений в такие фонды, полагает он.

«С другой стороны, мы видим падение интереса со стороны розничных инвесторов. На бирже заметно снизилась рыночная стоимость паев складских фондов, в составы которых входят масштабные логистические комплексы. Инвесторы волнуются за сохранность своих инвестиций и переключают внимание с крупных объектов на другой формат — склады малой и средней площади, которые находятся в отдалении от западных границ и логистических хабов»,— добавляет господин Костромин.

Рынок биржевых ЗПИФов недвижимости меняется, и часть таких фондов уже торгуется на бирже. Так что инвестору уже необязательно ждать окончания многолетнего срока фонда для продажи пая, говорит Салават Алпаров.

Доход пайщика зависит от результатов активов, стоимость пая может снижаться, а выплаты не гарантированы, напоминает управляющий партнер УК «Свиньин и партнеры» Наталья Сухарева. «Регулярность выплат сама по себе не означает фиксированной или гарантированной доходности»,— подчеркивает она.

То же относится и к акциям. Для начинающего инвестора эксперты чаще предлагают широкий БПИФов вместо самостоятельного выбора отдельных компаний. По мнению Владимира Чернова, такой подход снижает зависимость результата от одной бумаги. Среди секторов он выделяет финансовый, розничную торговлю и отдельные прибыльные технологические компании, а золотодобытчиков рассматривает как дополнительный элемент портфеля.

Виктория Алейникова