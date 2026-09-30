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Торговые центры меняют профиль

Коммерческая недвижимость

Рынок торговой недвижимости Северной столицы демонстрирует устойчивый тренд на смену функционального наполнения существующих объектов. При незначительном объеме нового строительства собственники все чаще прибегают к реконцепции площадей, добавляя спортивные, развлекательные, ресторанные и офисные форматы.

На конец первого полугодия 2026 года общий объем рынка действующих качественных профессиональных торговых центров в Петербурге составлял 2,3 млн кв. м в 60 объектах арендопригодной площадью от 10 тыс. кв. м

На конец первого полугодия 2026 года общий объем рынка действующих качественных профессиональных торговых центров в Петербурге составлял 2,3 млн кв. м в 60 объектах арендопригодной площадью от 10 тыс. кв. м

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На конец первого полугодия 2026 года общий объем рынка действующих качественных профессиональных торговых центров в Петербурге составлял 2,3 млн кв. м в 60 объектах арендопригодной площадью от 10 тыс. кв. м

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков NF Group, 90% торговых центров города по площади было построено десять лет назад и ранее. При этом полноценная реконцепция пока остается точечной. В 2026 году стартовала реконцепция ТЦ «Июнь», где анонсировано открытие акватермального комплекса. В ТЦ «Рио» часть торговой галереи переоборудована под падел-корты.

Еще одним направлением трансформации становится перевод торговых площадей в офисы. В 2025 году таким образом завершилась реконструкция бывшего ТЦ «Адмирал» на Малой Морской улице (сегодня — «Сенатор») и «Радиуса» на Волковском проспекте. В 2026 году перепрофилирование продолжается: площади бывшего кинотеатра в ТЦ «Атлантик-Сити» и часть третьего этажа в ТЦ «Лигов» перестроены под офисы.

В первом полугодии 2026 года в агломерации Санкт-Петербурга открылся один районный торговый центр — «Kronung Новогорелово» арендопригодной площадью 11,8 тыс. кв. м. До конца года ожидается открытие «ЭкоПарка» на Парнасе площадью 15 тыс. кв. м, который уже введен в эксплуатацию. В стадии строительства находятся еще несколько проектов районного формата, в том числе вторая очередь «ЭкоПарка» в Мурино, «ЭкоПарк» в Кудрово и ТЦ у станции метро «Международная».

Одновременно меняется и структура собственности торговых центров. За последние пять лет доля зарубежных компаний сократилась с 30 до 10%. Иностранным девелоперам принадлежат сейчас четыре объекта: «Галерея», «Питер Радуга», «Капитолий» и Fashion House.

На конец первого полугодия 2026 года общий объем рынка действующих качественных профессиональных торговых центров в Санкт-Петербурге составлял 2,3 млн кв. м в 60 объектах арендопригодной площадью от 10 тыс. кв. м.

«При небольшом объеме нового строительства ключевым направлением развития рынка становится работа с уже существующими торговыми центрами. Для многих объектов обновление концепции сегодня выходит за рамки изменения интерьеров или состава арендаторов: собственники пересматривают функциональное наполнение площадей, добавляя спортивные, развлекательные, ресторанные и офисные форматы. Такой подход позволяет адаптировать объекты к изменению потребительских привычек и текущим условиям рынка»,— комментирует Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group.

Таисия Умарова

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