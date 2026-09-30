Рост без масштаба

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Петербург и Ленобласть живут в одной агломерации, но статистику показывают такую, будто находятся в разных странах. За семь месяцев 2026 года промышленное производство города выросло на 6,6%, а области — упало более чем на 10%. Секрет петербургского успеха, впрочем, не в особом везении. Машиностроение, судостроение и фармацевтика плотно завязаны на бюджетные деньги и гособоронзаказ, и пока государство платит, локомотивы едут. У области такой опоры нет: она зависит от нефтепереработки, которая переживает не лучшие времена, а туризм и цифровая логистика, на которые теперь делают ставку, выглядят скорее обещанием, чем цифрой в отчете.

Там, где государство не подстраховывает, рынок ведет себя заметно скромнее. Крупные индустриальные парки эксперты называют рискованной затеей: вложения большие, а заполнение территории сложно прогнозировать. Покупатели выбирают участки на 0,5–2 га, тогда как лоты от 8 тыс. кв. м подолгу остаются в экспозиции. Креативные кластеры проходят тот же путь. Идея собрать творческих людей под одной крышей красивая, но не всегда прибыльная, и рынок смещается к многофункциональным пространствам.

Зато рост нередко приходит с неожиданной стороны, причем благодаря чужим проблемам. Повреждения южных портов развернули зерно на Балтику, которая за полугодие отправила на экспорт 1,2 млн тонн, хотя годом ранее в начале сентября зерно здесь не шло вовсе. Ставки на перевалку угля в Усть-Луге подскочили на 40–60%, но этот успех держится ровно до тех пор, пока закрыт Ормузский пролив.

Иногда точку роста подсказывают сами цены. Двухзвездочная гостиница в Петербурге подорожала на 127% при росте на 50% по стране: деньги в гостеприимство приходят быстрее, чем строятся номера. А иногда идея лежит на поверхности, но ее почти не замечают. Малые технологические компании платят в городе 8% налога на прибыль вместо 25%, однако об этой льготе мало кто слышал.

Конкурентоспособность все больше определяют трезвый расчет, инженерная экспертиза и производительность, а в выигрыше оказываются те, кто быстрее и гибче.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Крупнейшие компании»