Собственная история

Началась подготовка к уникальному путешествию. Летом 2027 года в высоких широтах Арктики состоится совершенно необычный экспедиционный круиз. На борту атомного ледокола «50 лет Победы» история освоения Крайнего Севера, музыка и театр сойдутся в единый 13-дневный сюжет — маршрут пройдет по местам, напрямую связанным с легендарными полярными экспедициями и событиями знаменитого романа Вениамина Каверина «Два капитана».

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Фото: предоставлено «Клуб полярных путешествий» Во время экспедиции в Арктику

Фото: предоставлено «Клуб полярных путешествий»

Планируется, что путешествие начнется 11 июля 2027 года и продлится 13 дней. Маршрут пройдет по одному из самых труднодоступных уголков Арктики. Участники экспедиции посетят острова архипелага Земля Франца-Иосифа: они увидят бухту Тихую, остров Чамп с его загадочными каменными шарами — сферолитами, остров Рудольфа, откуда в свое время уходили полярные экспедиции,— здесь до сих пор сохранились их материальные следы — жилые дома, метеорологические постройки, технические сооружения полярной станции, на которой в советское время жили более ста человек и даже рождались дети. Сейчас здесь национальный парк.

Судно подойдет и к действующей полярной станции на острове Хейса, где и сегодня продолжают работу российские ученые: участникам экспедиции предложат подняться на станцию и узнать о буднях полярников из первых уст. Программа круиза предусматривает полеты на вертолете над ледяными просторами Арктики, а также ее участники смогут увидеть местных обитателей — белых медведей и моржей. После Земли Франца-Иосифа маршрут продолжится к архипелагу Новая Земля, который тоже был свидетелем многих полярных драм.

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Ну а главной особенностью экспедиции станет театральная программа на борту ледокола — артисты Центрального академического театра Российской армии представят гостям круиза адаптированную для походных условий версию мюзикла «Святая Анна». Мюзикл посвящен одной из самых трагических и загадочных страниц истории освоения Севера — экспедиции Георгия Брусилова, в свое время вдохновившей Вениамина Каверина на создание романа «Два капитана». В честь шхуны Брусилова спектакль и получил свое название. Максим Дунаевский, автор музыки, станет специальным гостем экспедиции вместе с режиссером Климом Шипенко. «На данный момент это моя лучшая, всеобъемлющая работа — достойный венец творчества, к которому я долго шел»,— делится Максим Дунаевский. В экспедиции постановка перестанет быть обычным гастрольным спектаклем и сделается частью самого путешествия — ведь участники круиза смогут побывать на местах событий, легших в основу сюжета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время экспедиции в Арктику

Фото: предоставлено «Клуб полярных путешествий» Во время экспедиции в Арктику

Фото: предоставлено «Клуб полярных путешествий»

«Мы хотим предложить не просто путешествие в Арктику, а возможность прожить историю,— объясняет замысел проекта Николай Савельев, основатель Клуба полярных путешествий, организатора экспедиции.— Маршрут экспедиции проходит там, где более века назад разворачивалась история экспедиции "Святой Анны". Когда сплетаются музыка, театр, документы той эпохи и это сплетение происходит там, где когда-то разворачивался сюжет, человек становится участником большого исторического повествования — и одновременно пишет собственную историю арктических открытий».

Сергей Петров