Иногда так случается, что место, выбранное для путешествия, лучше всего раскрывается не через музеи или путеводители, а в буквальном смысле слова через окно. В столице Мальты Валлетте таким окном становится Iniala — бутик-отель, расположенный на бастионе Святой Барбары: здесь впечатляющая панорама Гранд-Харбор начинает каждый ваш новый день, а закаты окрашивают известняковые фасады в оттенки меда и янтаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды отеля Iniala Valletta

Фото: пресс-служба отеля Виды отеля Iniala Valletta

Фото: пресс-служба отеля

В столице Мальты, где рыцарское наследие соседствует с галереями современного искусства и новыми гастрономическими адресами, отель Iniala Valletta сумел деликатно вписаться в многослойную историю города.

Отель занимает несколько аристократических особняков XVII века, восстановленных с исключительным вниманием к деталям. Iniala Valletta — это массивные каменные стены традиционной мальтийской кладки, сводчатые потолки и высокие окна, открывающие виды на одну из самых красивых естественных гаваней Средиземноморья. Все остальное — современная интерпретация роскоши: произведения искусства музейного уровня, коллекционный дизайн, скульптурная мебель и интерьеры, где историческая архитектура становится значимым элементом декора.

Здесь практически нет двух одинаковых номеров. Одни напоминают частную резиденцию коллекционера, другие — минималистичные городские апартаменты, залитые естественным светом. В каждом чувствуется индивидуальность, а не выверенная универсальность сетевого luxury.

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Самая ценная привилегия Iniala — ощущение принадлежности городу. Стоит выйти за дверь, и уже через несколько минут вы окажетесь у садов Верхней Барраки, в соборе Святого Иоанна или в одном из небольших винных баров, которые так любят сами мальтийцы. Середина осени — прекрасное время для таких прогулок: погода на Мальте стоит по-прежнему летняя. Днем здесь тепло, солнце не спешит уступать место облакам, а вечером приятно пройтись без куртки. Туристов становится меньше, и Валлетта меняется: в ней появляется больше обычной городской жизни, а не только бесконечного броуновского движения экскурсионных групп.

Затем так же легко можно вернуться в пространство абсолютной тишины, где шум города растворяется за толстыми известняковыми стенами.

Гастрономия в Iniala развивается в том же ключе, что и сам отель: без показной театральности, но с вниманием к происхождению продуктов и к местным вкусам. Средиземноморская кухня получает современное прочтение, а завтраки на террасе превращаются в неспешный ритуал: свежая выпечка, сезонные фрукты, хороший кофе. И бесконечное движение яхт и луццу — традиционных выкрашенных в яркие цвета мальтийских рыбацких лодок в гавани.

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После долгих прогулок по мощеным улицам Валлетты особенно притягательным становится wellness-пространство отеля с крытым бассейном, хаммамом и несколькими процедурными кабинетами. Оно не пытается конкурировать с масштабными курортными спа-комплексами — скорее напоминает частный городской клуб, созданный для тех, кто умеет ценить спокойствие.

Вообще, именно сервис превращает Iniala Valletta в один из самых интересных адресов Средиземноморья. Здесь не говорят о персонализированном подходе — его просто ощущаешь. Консьерж может организовать прогулку по гавани на луццу, частную экскурсию по мастерским местных художников или заказать столик в ресторане, о котором еще не успели написать путеводители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блюдо из ресторана отеля Iniala Valletta

Фото: пресс-служба отеля Блюдо из ресторана отеля Iniala Valletta

Фото: пресс-служба отеля

Сегодня Валлетта переживает культурное возрождение. Молодые шефы открывают новые рестораны, исторические особняки становятся галереями, а основанный в Средние века город все увереннее входит в число самых интересных европейских столиц для коротких путешествий. Iniala лучше многих отражает эту новую Валлетту — интеллигентную, космополитичную, но по-прежнему глубоко связанную со своим прошлым.

Это не тот отель, который выбирают ради его пяти звезд или размера бассейна. Сюда приезжают за ощущением места — чтобы просыпаться под звон колоколов старого города, наблюдать за жизнью гавани из окна и открыть для себя Валлетту такой, какой ее знают местные жители и немногие посвященные.

В эпоху глобализации, когда многие luxury-отели становятся похожими друг на друга, Iniala остается редким примером гостиницы с ярко выраженным характером. И именно поэтому после поездки вспоминается не только ощущение города, но и отель, который сумел его передать.

Сергей Петров