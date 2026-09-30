В нынешнем году компании Bosco Family исполняется 35 лет. Вице-президент и коммерческий директор фешен-направления Екатерина Моисеева рассказала «Коммерсантъ. Стиль», что такое рубеж в 35 лет для бренда, как создавать новое в привычном потоке и что делать людям, которые кардинально хотят сменить стиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент и коммерческий директор фешен-направления Bosco Family Екатерина Моисеева

Фото: пресс-служба Bosco Вице-президент и коммерческий директор фешен-направления Bosco Family Екатерина Моисеева

Фото: пресс-служба Bosco

Bosco Family — 35. Если сравнить бренд с человеком того же возраста — чему он научился за это время?

— Сегодня человек в 35 лет считается молодым. Для компании, конечно, особенно в нашей стране, где часто меняется ситуация и есть необходимость постоянно адаптироваться к новым условиям, это достаточно приличный возраст. И с возрастом как человек, так и компания приобретают опыт, определенный иммунитет, который помогает жить и выживать в разные времена. Но главное и для человека в любом возрасте, и для компании — не жить в прошедшем времени, вспоминая хорошее, а всегда направлять взгляд в будущее.

— Вы с нуля сделали коллекцию Bosco Family Special Edition. Что самое трудное в создании новой линейки и есть ли у вас в ней любимые предметы, которые вы считаете особенно удачными?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В бутике Bosco Family

Фото: пресс-служба Bosco В бутике Bosco Family

Фото: пресс-служба Bosco

— Самое трудное, мне кажется, на любом старте — это начать, не оглядываясь на свой богатый опыт. Как это ни странно. Так как опыт очень отягощает в таких творческих начинаниях. Любимые предметы, пожалуй,— это головные уборы, которые для меня лично играют огромную роль в создании любого образа, а значит, и настроения.

— Бренд Bosco ассоциируется с довольно широким понятием «хорошая жизнь». Но для вас, как для участника внутренних процессов, наверняка марка значит что-то свое?

— Мне приятно слышать, что бренд Bosco ассоциируется с понятием хорошей жизни, потому что хорошая жизнь бывает у человека, который прежде всего живет в гармонии с самим собой. А значит, он доволен своим внешним видом и умеет транслировать свое состояние вовне.

Поэтому, безусловно, наша коллекция Bosco Family для людей самодостаточных, уверенных в себе, которые умеют поднять настроение себе и окружающим тем, как они одеты. Наша коллекция для людей, которые умеют и хотят получать удовольствие даже от самых незначительных моментов в своей жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В бутике Bosco Family

Фото: пресс-служба Bosco В бутике Bosco Family

Фото: пресс-служба Bosco

— Мир переживает глобальный тренд на все настоящее — излишняя цифровизация и вылизанная картинка больше не привлекают. Согласны ли вы с тем, что в неидеальном жизни больше?

— На мой взгляд, в навязывании тех или иных идеалов в принципе есть что-то насильственное. Мы все рисуем себе определенные рамки, ставим цели. Если этих целей не будет, то, наверное, станет как-то скучно. Поэтому я на самом деле за стремление к целям и идеалам, за самосовершенствование в любых направлениях. А поскольку это процесс, а цели, как правило, недостижимы, то в процессе как раз и есть жизнь.

— На что вы первым делом обращаете внимание в облике человека? И есть ли для вас какие-то модные табу?

— Я всегда обращаю внимание на состояние человека. Если его внешний вид находится в гармонии с его состоянием, если все выглядит органично, то это моментально чувствуется и, как правило, выглядит очень хорошо. И наоборот.

Наверное, если говорить о моде, то в той или иной степени я очень подвержена модным тенденциям, но иногда четко понимаю: вот это мне совсем не подходит. Хотя не могу назвать это табу. Потому что бывали случаи, когда сегодня для тебя что-то табу, а завтра — любимый тренд.

Поэтому применительно к моде у меня нет никаких табу.

— Как звучит ваш совет человеку, который хочет кардинально сменить образ, но не знает, с чего начать?

— Если кто-то хочет кардинально сменить образ, то надо поменяться внутренне. То есть, как правило, люди ходят кардинально поменять образ при кардинальном изменении жизни. Поэтому совет звучит так: с понедельника начать новую жизнь.

Беседовал Илья Петрук