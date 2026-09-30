Два сценария одного дня

Мультибрендовый бутик No One призывает испытать осень на прочность — то есть выбрать обувь, которая выдержит как динамичный, наполненный самыми разными событиями день в городе, так и насыщенную архитектурную прогулку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одежда из новой коллекции FABI

Фото: Fabi Одежда из новой коллекции FABI

Фото: Fabi

В ритме города

Кампания FABI «In a Rush» («В спешке») построена как один день, в котором все идет не по расписанию. Герои опаздывают, перебегают дорогу в последнюю секунду, теряют ключи на переходе, хватают кофе на бегу, бросают такси и пересаживаются на велосипед. Город диктует ритм — и обувь его выдерживает. Вместо рекламного сюжета марка решилась на описание обычного утра человека, живущего в большом городе.

В съемке обувь сначала появляется на газетной странице — статичный кадр, почти натюрморт. Затем — в динамике: на ступенях, перекрестках, в моменты случайных встреч. Теплый предзакатный свет, желтый борт трамвая, разметка «зебры», бетон и стекло индустриальных кварталов. Визуальный шум не мешает рассмотреть главное.

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В мужской части коллекции — зеркально отполированные дерби на педалях хромированного велосипеда, пенни-лоферы в пешеходном потоке, строгие модели с металлической пряжкой и кожаные ботинки на скошенном каблуке. В женской — высокие сапоги из гладкой кожи с ремешком на щиколотке, дерби с круглым мысом (их предлагается надевать с плотными носками) и массивные лоферы с классическим кожаным килти. У каждого силуэта свой характер, но все модели объединяют выверенная анатомическая колодка и лаконичные формы.

Философия FABI сформулирована без пафоса: классику не нужно изобретать заново. Марка продолжает историю, где элегантность сочетается с долговечностью, а стиль остается внесезонным. Кожа и замша обрабатываются вручную: мастера слой за слоем добавляют и снимают пигмент, добиваясь глубины цвета и мягкого эффекта. Такая отделка делает материал пластичным, и обувь садится по ноге с первой примерки. Это не маркетинговый трюк, а ремесло, которое ощущается физически.

На штурм крепости

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одежда из новой коллекции Principe di Bologna

Фото: Principe di Bologna Одежда из новой коллекции Principe di Bologna

Фото: Principe di Bologna

Осенне-зимняя кампания Principe di Bologna отправляется в итальянскую крепость Рокка-ди-Урбисалья, спрятанную вблизи долины Фиастра региона Марке. Средневековые рыцарские турниры и «кастлкор» здесь важны как способ проверить вещи на прочность. Камни крепости и гибеллинские башни с зубцами задают оптику: вещь существует вне времени и вне трендов.

Дизайн-команда работает с миксом шерсти, меха и кожи в канонической осенней колористике — от слоновой кости до графитовой палитры. Теплая кирпичная фактура Урбисальи рифмуется с коньячным цветом укороченной шубы и лоферами с черепаховым принтом. Это не эклектика ради эклектики, а попытка вписать обувь в ландшафт, который старше любой моды.

Для прогулок по крепостным стенам предлагаются ботинки дерби из нубука на открытой шнуровке, стеганый жилет-пуховик с капюшоном и сапоги из вощеной замши на массивной подошве. В числе более нарядных решений — модели из гладкой бордовой кожи на скошенном каблуке и каркасная замшевая сумка бакет с латунным замком, оммаж старинным дорожным кофрам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сапоги из новой коллекции Principe di Bologna

Фото: Principe di Bologna Сапоги из новой коллекции Principe di Bologna

Фото: Principe di Bologna

Исторические декорации не единственная локация. Фрески собора Сан-Лоренцо перекликаются с мокасинами из песочной замши с опушкой из овчины. Для узких улочек средневекового города бренд предлагает сапоги-трубы из черной кожи на геометричном каблуке и пуховик с воротником-стойкой, переходящим в капюшон. Мужская линия отвечает коричневыми кедами из кожи и войлока на высокой резиновой подошве, хайкерами из нубука с амортизатором, монохромными ботинками на наборном каблуке или перфорированными брогами с закрытой шнуровкой. Дубленка-авиатор из дымчатой овчины и жилет из стеганой замши замыкают гардероб.

В сухом остатке: Principe di Bologna предлагает не столько экипировку для крепости, сколько способ замедлить шаг. Вещи здесь не спорят с архитектурой, а продолжают ее — по фактуре, цвету и весу.

Обе коллекции представлены в бутиках и на сайте No One.