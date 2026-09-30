Городской герой

Пока одни бренды пытаются удержать внимание публики громкими коллаборациями, а другие — бесконечными реинкарнациями архивов, итальянская школа портновского мастерства продолжает заниматься тем, что умеет лучше всего: не всегда заметной на первый взгляд, но на самом деле тотальной ревизией мужского гардероба. Boggi Milano представила коллекцию, которая говорит не о смене цветовой гаммы или длины брюк, а о попытке зафиксировать жизненную парадигму современного мужчины.

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Того самого мужчины, который не всегда замечает, где заканчивается офис и начинается частная жизнь. Пандемия, гибридные форматы работы, вечные командировки — все это привело к тому, что классический костюм, еще лет десять назад служивший униформой успеха, сегодня выглядит если не архивной единицей, то как минимум избыточным жестом. Надевать пиджак, чтобы просто сидеть в коворкинге или ужинать в ресторане с семьей,— это уже не статус, а неоправданная настойчивость.

Boggi Milano предлагает отказаться от игры в переодевания. Главный тезис сезона осень-зима 2026/27 — стирание границы между формальным и повседневным. И итальянцы подкрепляют его конкретной инженерной мыслью.

Куртка, которая мимикрирует под пиджак

Ключевой элемент коллекции — модели Trade и Twist. На них стоит смотреть как на маркеры индустриального сдвига.

Trade — это, по сути, признание того, что классический блейзер проиграл битву за комфорт. Дизайнеры взяли конструкцию пиджака (плечо, лацкан, посадка), но лишили его жесткого каркаса, заменив на легкость рубашки. Открытые швы и накладные карманы здесь не декоративный прием, а честное признание: это гибрид. Вещь, которую можно надеть и поверх футболки на встречу с инвестором, и поверх свитера в бар. Кашемир и тончайшая шерсть в материалах намекают, что компромисс не означает шага назад.

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Twist идет еще дальше. Это двусторонний блейзер. С одной стороны — фланель Vitale Barberis Canonico, с другой — водоотталкивающая технологичная ткань. Одна вещь, два сценария. Фланелевая составляющая намекает на настроение не совсем формальное, но и не слишком расслабленное. А вот мембрана, защищающая от непогоды, уже отвечает за образ городского героя, который готов ко всему.

Функциональность как новая эстетика

Верхняя одежда Shield из шерсти Smart Flannel с утеплителем — еще один шаг в том же направлении. Здесь нет попытки сделать пуховик ярким, не сказать нарядным. Объемный силуэт и технологичная начинка подчинены одной цели: сделать так, чтобы человек в этой одежде сохранил свободу движений и не выглядел при этом туристом, забредшим в город.

Вся коллекция построена на многослойности, которая подкрепляется игрой фактур — джерси нового поколения, вельвет, фланель. Утеплители, водоотталкивающие пропитки, конструктивные решения — все это спрятано внутри, тогда как снаружи остается утонченная эстетика итальянского кроя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обувь из новой коллекции Boggi Milano

Фото: Boggi Milano Обувь из новой коллекции Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Что за этим стоит

Boggi Milano не изобретают велосипед. Они делают то, что делает вся индустрия: отвечают на запрос времени. Но делают это с той степенью дисциплины и вкуса, которая отличает ремесленника от маркетолога. Современный мужчина больше не хочет быть «человеком в костюме» или «человеком в худи». Он хочет быть человеком, который выходит из дома в той одежде, в которой будет чувствовать себя уместно в любой точке своего маршрута.

Илья Петрук