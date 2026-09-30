Так звучит характер

Модные дома уже давно перестали продавать просто одежду — сегодня они скорее дают систему координат. Дом моды HENDERSON в коллекции «Геометрия ритма», разложенной на три архетипа — лидер, стратег и исследователь,— предлагает искать такую систему в музыке: героем сезона стал виолончелист Нарек Ахназарян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одежда из новой коллекции «Геометрия ритма» от Дома моды HENDERSON

Фото: Henderson Одежда из новой коллекции «Геометрия ритма» от Дома моды HENDERSON

Фото: Henderson

На первый взгляд это может показаться обычной сезонной «упаковкой». Геометрия — чистые линии, северная архитектура, сдержанные силуэты. Ритм — музыка как метафора внутренней энергии. Но, если посмотреть глубже, в коллекции заложена важная идея: мужской гардероб перестал быть набором статусов. Костюм, пальто, куртка — это не ярлыки вроде «я начальник» или «я отдыхаю», а способ держать ритм: где-то ускориться, а где-то, наоборот, сбавить темп, выдержать паузу.

В стиле виолончели

Виолончель в этом плане становится отличным и вполне понятным символом. Она не блестит, как труба, и не командует, как барабан. В ней есть дисциплина, телесность и даже некоторая неловкость — как в мужском стиле, если не сводить его к глянцевой картинке, оставляя пространство для ошибки (и жизни). Именно поэтому Нарек Ахназарян здесь не просто герой, а человек, который умеет работать с паузой. Он понимает, как течет музыка, и может спокойно перевести это с языка нот на язык стиля.

В главной роли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одежда из новой коллекции «Геометрия ритма» от Дома моды HENDERSON

Фото: Henderson Одежда из новой коллекции «Геометрия ритма» от Дома моды HENDERSON

Фото: Henderson

Лидер — это не про громкость. В музыке лидером может быть солист, а может концертмейстер, который не играет, но держит строй. В мире вещей же это силуэт, который не спорит с телом: прямая линия плеча, отсутствие лишних деталей, материал, не теряющий форму. Лидер в этой системе не тот, кто перекрывает других, а тот, кто задает темп,— то есть не требует уважения и внимания, а органично его заслуживает.

Стратег обращает внимание на слои и пропорции. В гардеробе стратега работает система: пиджак, который можно снять, не потеряв образ; пальто, которое не спорит с костюмом; рубашка, которая уверенно держит воротник без галстука. Здесь нет ничего случайного, но нет и демонстративной строгости.

Теперь о типе исследователя. В музыке это, пожалуй, перкуссия: ритм, который не всегда на первом плане, но без него все рассыпается. В одежде же это куртки, не боящиеся дождя, обувь, в которой легко пройти десять километров, и трикотаж, не требующий глажки. Исследователю необязательно идти в горы — он может заново осваивать уже изученные маршруты любимого города, передвигаться от встречи к встрече — и каждый раз находить что-то новое. Причем не для того, чтобы похвастаться перед другими,— для себя. И изделия здесь — вспомогательный инструмент, а не основная идея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одежда из новой коллекции «Геометрия ритма» от Дома моды HENDERSON

Фото: Henderson Одежда из новой коллекции «Геометрия ритма» от Дома моды HENDERSON

Фото: Henderson

Выбранные архетипы не исключают один другой: HENDERSON предлагает не выбирать, а переключаться. Formal, Smart Casual, Smart Business, Casual, Active & Home Wear, Ceremony — это не полки, а роли, которые мужчина меняет в течение дня. Утром он стратег, днем лидер, вечером — исследователь. Или наоборот. Тут каждый решает сам.

Понятно, что музыкальные параллели — это лишь метафоры, а не инструкции. Но «Геометрия ритма» не пытается рассказать, как выглядит успех. Скорее хочет показать, как звучит характер.

Александр Флопов