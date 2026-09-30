Геометрия свободы

У осеннего сезона есть один неоспоримый плюс: наконец-то снова можно экспериментировать со слоями, фактурами и верхней одеждой. Разбираемся, в чем будем выходить в стремительно сокращающийся дневной свет.

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Силуэт

Несмотря на очевидный уход оверсайза с позиции главного тренда, джинсы скинни и приталенные фасоны еще не успели завоевать внимание абсолютного большинства. Да, от оверсайза мы постепенно отходим, но прямые силуэты и расслабленный крой все равно остаются в фокусе большинства коллекций. Новая коллекция MVST намекает: широкие брюки, прямые плащи, большие сумки — в новом сезоне, как, впрочем, и все последние пару лет, на первое место выходят комфорт и свобода движения. Учитывая, что осень — время многослойности, свободный крой еще и играет в пользу тех, кто хочет поэкспериментировать с разным наполнением своего образа.

Оттенки

Ну и конечно, какая осень без насыщенных красок! Пока на фоне серого неба всеми оттенками теплых цветов играет листва, дизайнеры предлагают похожий подход к наряду. Сочетание насыщенных цветов с более яркими оттенками выигрывает всегда. Не стоит забывать и о деталях. Перчатки, ремни, сумки — аксессуары из кожи отлично подходят на роль цветового акцента в образе. Для более привычных образов есть монохромные комплекты – например, полностью черный образ, но с разными фактурами (шерсть и кожа), как это сделали стилисты MVST.

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Материал

Еще один фундаментальный элемент осеннего гардероба — трикотаж. Учитывая тренд на рыбацкую эстетику, недавно покоривший инфлюенсеров и модников во всем мире, при выборе трикотажа стоит обратить особое внимание на фактурные модели. Крупная вязка, косы, приятный на ощупь материал — в этом сезоне нужно искать альтернативы сдержанному и откровенно скучному трикотажу. Такие, чтобы и на встрече с партнерами, и на ужине с друзьями выглядеть уместно и при этом небанально.

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Обувь

Что касается обуви, тут делаем выбор в пользу проверенной временем классики — осень остается едва ли не единственным сезоном в году, когда замшевые дерби, челси и даже лоферы выходят на первый план и подходят почти ко всему.

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Ну а главное — прислушиваться к себе и, пускай с оглядкой на тренды, создавать образ, в котором вы будете чувствовать себя уверенно. В конце концов, именно в этом и состоит основная задача модной индустрии.

Илья Петрук