Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 40 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 40 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 мск 23 сентября до 08:00 мск 24 сентября. Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым.

«Ъ-Кубань» писал, что в Динском районе на территории одного из предприятий произошло возгорание из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Алина Зорина