Парламентская прибавка

«Единая Россия» сохранила контроль над Госсоветом Чувашии и увеличила фракцию на четыре мандата. По итогам выборов по партийным спискам партия набрала 49,13% против 34,96% в 2021 году. Явка по сводному протоколу выросла с 56,08% в 2021 году до 60,47% в 2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Единая Россия» увеличила представительство в Госсовете Чувашии

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ «Единая Россия» увеличила представительство в Госсовете Чувашии

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Избирательная комиссия Чувашии установила общие результаты выборов в Государственный Совет республики: «Единая Россия» получила 34 из 44 мандатов. Все места в парламенте распределены — 22 депутата избраны по партийным спискам, еще 22 победили в одномандатных округах.

По единому округу «Единая Россия» получила 49,13% голосов, или 269,2 тыс. голосов. КПРФ заняла второе место с 18,93% (103,7 тыс. голосов), «Новые люди» набрали 10,05% (55 тыс.), ЛДПР — 8,47% (46,4 тыс.), «Справедливая Россия» — 6,33% (34 698), Партия пенсионеров — 5,14% (28,1 тыс.). Все шесть списков преодолели пятипроцентный барьер и получили места в парламенте.

Результат «Единой России» по спискам оказался на 14,17 процентного пункта выше, чем на выборах 2021 года. Тогда партия получила 34,96% голосов. За пять лет КПРФ снизила результат с 21,35% до 18,93%, а «Справедливая Россия» — с 15,13% до 6,33%. «Новые люди», напротив, увеличили поддержку с 5,93% до 10,05%. ЛДПР набрала 8,47% против 7,06% пять лет назад, а Партия пенсионеров — 5,14% против 6,94%. Обе партии вновь преодолели барьер.

Основное преимущество партии власти обеспечили одномандатные округа. Ее кандидаты победили в 21 из 22 округов. Единственный мандат достался Сергею Семенову от «Справедливой России». В результате фракция «Единой России» получила 13 мест по списку и 21 — по округам. У КПРФ четыре мандата, у «Новых людей» и «Справедливой России» — по два, у ЛДПР и Партии пенсионеров — по одному.

По сравнению с 2021 годом «Единая Россия» увеличила представительство в парламенте на четыре мандата — с 30 до 34. КПРФ потеряла три места, «Справедливая Россия» — два. «Новые люди» получили на один мандат больше. ЛДПР и Партия пенсионеров сохранили прежнее представительство.

Согласно сводному протоколу, в голосовании на участках и вне помещений приняли участие 549,5 тыс. избирателей из 908,7 тыс., включенных в списки. Таким образом, явка составила 60,47%. В 2021 году ЦИК Чувашии сообщала о явке 56,08%, то есть за пять лет показатель вырос на 4,39 процентного пункта.

Таким образом, новый состав Госсовета сохранил представительство шести партий, но соотношение сил изменилось в пользу «Единой России». Прибавка по партийным спискам и почти полный контроль над одномандатными округами позволили партии получить 77% мест в парламенте против 68% по итогам выборов 2021 года.

Анар Зейналов