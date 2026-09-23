Производительность без лишних движений: эксперт «МайТэк» поделился практикой повышения эффективности за счет прозрачного управления процессами

Как руководителю видеть состояние проектов, не собирая информацию по подразделениям вручную? Один из подходов – выстроить единую логику управления проектами, в которой каждый уровень работает со своим представлением данных: руководство видит портфель целиком, руководитель проекта – сроки и ресурсы, а исполнители – конкретные задачи и приоритеты.

Об этом эксперт «МайТэк» рассказал на круглом столе «Комплексный подход к повышению производительности труда», который прошел 10 сентября в Перми. В докладе «От идеи до результата: как повысить производительность бизнеса за счет прозрачных процессов» компания поделилась практикой автоматизации проектной деятельности и управления Agile-проектами в ИТ, промышленности и транспортной отрасли.

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Для организации такой работы система управления проектами Directum Projects позволяет разделить управление на три уровня. Топ-менеджмент и проектный офис отслеживают портфель проектов и ключевые этапы на дорожной карте. Руководители проектов работают со сроками, распределением ресурсов в проектах и планом на диаграмме Ганта. Исполнители получают свои задачи на Agile-доске и видят их статус и приоритет. Таким образом проектные данные используются всей командой, а контроль выполнения проектов не требует постоянного ручного сбора данных.

На Agile-доске можно сразу увидеть, кто и чем занят, какие задачи заблокированы, что находится в работе и что запланировано следующим. Такое управление задачами в проектах сокращает необходимость вручную собирать статусы, помогает быстрее замечать узкие места в процессе и оперативно нивелировать риски. В «МайТэк» такой подход используют в клиентских проектах, при подготовке мероприятий, работе с обращениями, развитии компании и для визуализации этапов прохождения договорных и других клиентских документов.

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ООО «МайТэк»