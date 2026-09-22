Земли банкрота «Благодарное-А» из Азова оценили в 159,7 млн рублей

Земельные участки сельскохозяйственного назначения обанкротившегося ООО «Благодарное-А» оценены в 159 761 000 руб.— крупнейшим активом признаны арендованные угодья в Азовском районе Ростовской области стоимостью 142,3 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Арбитражный суд Ростовской области опубликовал данные об оценке имущества несостоятельного ООО «Благодарное-А». Согласно отчету независимого оценщика от 18 сентября 2026 года, совокупная стоимость сельскохозяйственных угодий компании составила 159,76 млн руб. Оценщиком выступил Семененко Иван Александрович — член СРО «Ассоциация "Экспертный совет"».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Благодарное-А» зарегистрировано в 2016 году в Азове Ростовской области. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Учредитель — Вячеслав Благодарный. Уставный капитал общества составляет 2 млн руб. Выручка за 2025 год составила 82,57 млн руб., убыток — 511,50 млн руб.

Наиболее ценным активом портфеля оказались арендованные земельные участки в Азовском районе Ростовской области: их рыночная стоимость определена в 142,3 млн руб. Участки в Щербиновском районе Краснодарского края, находящиеся в собственности компании, оценены в 4,92 млн руб., из которых 2,96 млн руб. приходится на индивидуальную собственность, 1,96 млн руб.— на общую долевую. Прочие арендованные площади в Краснодарском крае оцениваются в 12,53 млн руб. Балансовая стоимость активов в отчете не указана, экспертиза результатов оценки саморегулируемой организацией не проводилась.

Конкурсным управляющим должника назначен Коваленко Кирилл Викторович (СРО МЦПУ, Москва). Реестр требований кредиторов будет закрыт через два месяца с даты публикации соответствующего извещения. Дата следующего судебного заседания по делу о банкротстве пока не определена.

Тат Гаспарян