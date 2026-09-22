Над Ростовской областью и другими регионами РФ сбили 297 дронов

В ночь на вторник, 22 сентября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над Ростовской областью и другими регионами РФ 297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Информация об этом содержится в очередной сводке минобороны.

О работе ПВО отчитались в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей и Республики Крым.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ходе отражения воздушной атаки более 70 БПЛА сбили в семи районах Ростовской области: Боковском, Миллеровском, Кашарском, Тарасовском, Шолоховском, Чертковском и Азовском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и уточняется.

Мария Хоперская