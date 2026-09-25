Улучшить человеческую породу

Евгеника — наука об улучшении человеческой породы. Огромную работу в этом направлении ведет центральная педагогическая лаборатория, располагающаяся на Покровской улице в Москве.

В лаборатории школьников, беспризорников, детей дошкольного возраста подвергают всестороннему обследованию. В лаборатории выработаны стандарты для определения степени развития и успешности школьника определенного возраста. Ребенку дают задания: читать, писать под диктовку, собирать несложные разборные предметы или игрушки. После этого сотрудники определяют, быстро ли и правильно ли ребенок сделал данную работу. Так определяется степень успешности и развития ребенка.

Стандарты позволяют определить, какая обстановка воспитания и обучения нужна испытуемому. Опираясь на эти показатели, физически недоразвитых детей направляют в специальные учебные заведения. Таких детей, которые не могут ни учиться, ни физически развиваться в нормальных условиях, в Москве, например, при 180 тыс. учащихся насчитывается 10%.

Детей в лаборатории также всесторонне обследуют физически. В результате этого обследования лаборатория наткнулась на чрезвычайно интересное явление — массовый крипторхизм. Наряду с недозреванием половой сферы это проявляется также и в общей физической и умственной отсталости. Заведующий лабораторией доктор Забулин объясняет это голодом

и моральными потрясениями родителей в эпоху гражданской войны.

В Москве из обследованных лабораторией нескольких тысяч детей страдают крипторхизмом 15–18%, а на юге, особенно в Крыму, по данным профессора Штефко,— 25–28%.

Многое в работе лаборатории сейчас находится в периоде испытаний. Но уже закладка основ советской евгеники является огромным достижением.

О работе евгенической лаборатории писал в 1926 году «Гудок».

Материал подготовил Алексей Алексеев