Американский форвард Кевин Хейс завершил карьеру после пяти матчей в КХЛ

Американский нападающий казанского «Ак Барса» Кевин Хейс объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кевин Хейс

Фото: Matt Slocum / AP Кевин Хейс

Фото: Matt Slocum / AP

«Я уже не могу играть на том уровне, на котором бы хотел, организм не позволяет. Благодарю карьеру, что смог приехать в Россию. Благодарен клубу за шанс, сожалею, что сложилось не так, как все ожидали. Я видел и понимал, что не могу помочь команде»,— приводит слова хоккеиста «БИЗНЕС Online».

34-летний Кевин Хейс пополнил состав «Ак Барса» перед началом нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Форвард подписал годичный контракт с зарплатой 80 млн рублей. В пяти матчах регулярного чемпионата он не отметился результативными действиями.

Ранее американец на протяжении 12 сезонов выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он представлял «Нью-Йорк Рейнджерс», «Виннипег Джетс», «Филадельфия Флайерс», «Сент-Луис Блюз» и «Питсбург Пингвинс». Всего в лиге Кевин Хейс провел 861 матч, в которых забросил 193 шайбы и отличился 279 результативными передачами.

Арнольд Кабанов