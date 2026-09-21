В Севастополе создадут сквер имени Лужкова

Власти Севастополя прорабатывают создание сквера имени Юрия Лужкова, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В 2025 году на фасаде Дома Москвы в центре Севастополя открыли мемориальную доску в честь бывшего мэра Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По словам губернатора, господин Лужков «для Севастополя был настоящим другом», который помогал городу и Черноморскому флоту «в самые непростые годы». В 1999 году в Севастополе по инициативе Юрия Лужкова и ректора МГУ Виктора Садовничего был создан Черноморский филиал МГУ. При поддержке экс-мэра были восстановлены исторические Лазаревские казармы, появились новые учебные и научные корпуса, общежитие, культурно-досуговый и спортивный комплексы. В городе также есть школа, которая носит имя господина Лужкова.

«Сегодня Юрию Михайловичу Лужкову исполнилось бы 90 лет... Нам важно, чтобы память о Юрии Михайловиче не оставалась только в воспоминаниях тех, кто знал его лично. Чтобы молодые севастопольцы понимали, кто был рядом с городом в самые трудные времена и кто помогал создавать его будущее»,— пояснил Михаил Развожаев.

Юрий Лужков был вторым мэром Москвы: он занимал этот пост с 6 июня 1992 года, пока в сентябре 2010-го его не отправили в отставку «в связи с утратой доверия президента». После этого бывший мэр занялся сельским хозяйством. Он возглавил агропромышленный комплекс «Веедерн» в Калининградской области, разводил племенных лошадей и пчел. Господин Лужков умер в 2019 году в Мюнхене.