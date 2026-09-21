МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина в США по приглашению Трампа
Председатель КНР Си Цзиньпин совершит официальный визит в США 23 — 25 сентября, подтвердил МИД Китая. Поездка состоится по приглашению президента Дональда Трампа.
Председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Reuters
Ожидается, что переговоры господина Си и господина Трампа состоятся в Вашингтоне 24 сентября. В китайском МИДе заявили ТАСС, что стороны подробно обсудят двусторонние отношения и важные вопросы, касающиеся глобального мира и развития.
The Wall Street Journal писала, что при подготовке визита Си Цзиньпина в Вашингтоне обеспокоились состоянием его здоровья. По данным индийской прессы, лидер КНР мог испытывать недомогание во время саммита БРИКС в Нью-Дели.
Повестку переговоров формируют не только торговые разногласия, но и противоречия вокруг технологического развития Китая, конфликта на Украине, тарифов и ответных мер Пекина. В мае 2026 года среди возможных тем встречи также назывались финансовая поддержка Россией со стороны Китая и давление США на Пекин по вопросу Ирана.
Одним из главных рычагов Китая остаются редкоземельные металлы: на КНР приходится около 70% их добычи и 90% переработки. На переговорах 30 октября 2025 года стороны отложили наиболее сложные, включая геополитические, вопросы, поэтому практические договоренности могут сосредоточиться на отдельных спорных направлениях, тогда как ключевые противоречия останутся нерешенными.