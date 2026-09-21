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МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина в США по приглашению Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин совершит официальный визит в США 23 — 25 сентября, подтвердил МИД Китая. Поездка состоится по приглашению президента Дональда Трампа.

Председатель КНР Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Reuters

Ожидается, что переговоры господина Си и господина Трампа состоятся в Вашингтоне 24 сентября. В китайском МИДе заявили ТАСС, что стороны подробно обсудят двусторонние отношения и важные вопросы, касающиеся глобального мира и развития.

The Wall Street Journal писала, что при подготовке визита Си Цзиньпина в Вашингтоне обеспокоились состоянием его здоровья. По данным индийской прессы, лидер КНР мог испытывать недомогание во время саммита БРИКС в Нью-Дели.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Повестку переговоров формируют не только торговые разногласия, но и противоречия вокруг технологического развития Китая, конфликта на Украине, тарифов и ответных мер Пекина. В мае 2026 года среди возможных тем встречи также назывались финансовая поддержка Россией со стороны Китая и давление США на Пекин по вопросу Ирана.

Одним из главных рычагов Китая остаются редкоземельные металлы: на КНР приходится около 70% их добычи и 90% переработки. На переговорах 30 октября 2025 года стороны отложили наиболее сложные, включая геополитические, вопросы, поэтому практические договоренности могут сосредоточиться на отдельных спорных направлениях, тогда как ключевые противоречия останутся нерешенными.

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