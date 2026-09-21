МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина в США по приглашению Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин совершит официальный визит в США 23 — 25 сентября, подтвердил МИД Китая. Поездка состоится по приглашению президента Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Reuters

Ожидается, что переговоры господина Си и господина Трампа состоятся в Вашингтоне 24 сентября. В китайском МИДе заявили ТАСС, что стороны подробно обсудят двусторонние отношения и важные вопросы, касающиеся глобального мира и развития.

The Wall Street Journal писала, что при подготовке визита Си Цзиньпина в Вашингтоне обеспокоились состоянием его здоровья. По данным индийской прессы, лидер КНР мог испытывать недомогание во время саммита БРИКС в Нью-Дели.