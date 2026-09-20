WSJ сообщила о беспокойстве США из-за здоровья Си Цзиньпина после саммита БРИКС

Газета The Wall Street Journal сообщила о беспокойстве в США относительно физического состояния председателя КНР Си Цзиньпина. Вопросы о его здоровье появились во время подготовки к его визиту в Вашингтон, пишет издание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По словам источников, политик в последний момент отказался от участия в официальном ужине в рамках саммита БРИКС в Нью-Дели. Вместо главы государства на мероприятии присутствовал министр иностранных дел Ван И. Индийское агентство Press Trust утверждало, что Си Цзиньпин вернулся в отель для отдыха, однако собеседники WSJ настаивают, что причиной стало недомогание. Само издание подчеркивает, что на данный момент нет подтвержденной информации о том, что у Си Цзиньпина могут быть проблемы со здоровьем.

Визит главы КНР в США запланирован на 23 — 25 сентября. Переговоры с президентом Дональдом Трампом должны пройти 24 числа в Белом доме.

Как прошел саммит БРИКС — в материале «Ъ» «Моди вивенди».