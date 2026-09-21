«КазТрансОйл» на треть сократил отгрузку нефти в «Усть-Лугу» и нарастил поставки в Новороссийск
«КазТрансОйл» увеличил поставки нефти в Новороссийск до 460 тыс. т в августе
Оператор «КазТрансОйл» в августе увеличил объемы транспортировки нефти из Казахстана в порт Новороссийск до 460 тыс. т. Это на 27,8% больше показателя июля, когда экспортировали 360 тыс. т нефти. Об этом «Интерфакс-Казахстан» сообщили в пресс-службе компании.
АО «КазТрансОйл» — национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу. Компания обладает сетью нефтепроводов протяженностью 5,2 тыс. км и обслуживает трубопроводы сторонних организаций общей протяженностью более 5 тыс. км.
При этом оператор сократил отгрузки в направлении порта «Усть-Луга» в Финском заливе на 30%. Объемы транспортировки в августе составили 200 тыс. т нефти, тогда как в июле было отгружено 286 тыс. т. В мае «КазТрансОйл» поставила сюда 301 тыс. т., в апреле — 230 тыс. т, в марте — 100 тыс. т. Данных по другим месяцам компания не предоставила.
В августе Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Россия якобы перенаправила как минимум две партии казахстанской нефти из Усть-Луги в Новороссийск. Такую меру собеседники издания объясняли необходимостью высвободить мощности, чтобы увеличить экспорт российской нефти через Балтийское море на фоне атак ВСУ в Черном море.
В Минэнерго Казахстана заявили, что Россия не уведомляла их о перенаправлении нефти и республика поставляет нефть по нескольким направлениям, чтобы сохранить гибкость поставок «с учетом текущей ситуации на отдельных маршрутах».
Казахстанская нефть экспортируется по двум российским маршрутам: через Каспийский трубопроводный консорциум к Новороссийску и по системе Атырау—Самара к Усть-Луге. Поэтому перенос объемов между портами означает не создание нового канала, а перераспределение потоков между уже действующими направлениями; в 2025 году часть экспорта уже переориентировали на альтернативные маршруты, включая эти порты.
Гибкость такой конструкции ограничена безопасностью морской инфраструктуры. По оценке эксперта, транзит через Россию может сохраняться при погрузке нефти в Черном или Балтийском море, но инциденты в портах при недостаточной защищенности поставок способны нарушить экспорт и усилить дефицит сырья на мировом и европейском рынках.