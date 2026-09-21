«КазТрансОйл» на треть сократил отгрузку нефти в «Усть-Лугу» и нарастил поставки в Новороссийск

Оператор «КазТрансОйл» в августе увеличил объемы транспортировки нефти из Казахстана в порт Новороссийск до 460 тыс. т. Это на 27,8% больше показателя июля, когда экспортировали 360 тыс. т нефти. Об этом «Интерфакс-Казахстан» сообщили в пресс-службе компании.

АО «КазТрансОйл» — национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу. Компания обладает сетью нефтепроводов протяженностью 5,2 тыс. км и обслуживает трубопроводы сторонних организаций общей протяженностью более 5 тыс. км.

При этом оператор сократил отгрузки в направлении порта «Усть-Луга» в Финском заливе на 30%. Объемы транспортировки в августе составили 200 тыс. т нефти, тогда как в июле было отгружено 286 тыс. т. В мае «КазТрансОйл» поставила сюда 301 тыс. т., в апреле — 230 тыс. т, в марте — 100 тыс. т. Данных по другим месяцам компания не предоставила.

В августе Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Россия якобы перенаправила как минимум две партии казахстанской нефти из Усть-Луги в Новороссийск. Такую меру собеседники издания объясняли необходимостью высвободить мощности, чтобы увеличить экспорт российской нефти через Балтийское море на фоне атак ВСУ в Черном море.

В Минэнерго Казахстана заявили, что Россия не уведомляла их о перенаправлении нефти и республика поставляет нефть по нескольким направлениям, чтобы сохранить гибкость поставок «с учетом текущей ситуации на отдельных маршрутах».