Россия не уведомляла Казахстан о перенаправлении нефти из Усть-Луги в Новороссийск
Минэнерго Казахстана не получало от России информации о перенаправлении казахстанской нефти из балтийского порта Усть-Луга в черноморский Новороссийск, сообщили ТАСС в ведомстве. Сегодня о соответствующих планах Москвы писал Reuters.
«Министерство осуществляет постоянный мониторинг ситуации с транспортировкой и экспортом казахстанской нефти по всем направлениям, включая маршруты через порты Усть-Луга и Новороссийск»,— заявили в казахстанском Минэнерго.
В ведомстве уточнили, что экспортируют нефть по нескольким направлениям, чтобы сохранить гибкость поставок «с учетом текущей ситуации на отдельных маршрутах». Для обеспечения стабильности экспорта казахстанское Минэнерго взаимодействует с Россией и участниками транспортировки.
Reuters со ссылкой на три источника сообщал, что Россия перенаправила как минимум две партии казахстанской нефти KEBCO из Усть-Луги в Новороссийск. Так, по данным агентства, Москва высвобождает мощности, чтобы увеличить экспорт российской нефти через Балтийское море, из-за атак ВСУ в Черном море. Finanсial Times писала, что Украина обещала не атаковать танкеры вблизи Новороссийска, если те не перевозят российскую нефть и не находятся под украинскими санкциями.
В июле 2026 года Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием и отгрузку нефти через морской терминал в Новороссийске, что позволило нефтяным компаниям Казахстана продолжить поставки сырья и возобновить экспортные операции.
Данное возобновление последовало за несколькими ударами по судам на терминале КТК в июле 2026 года, о которых сообщал Казахстан, что привело к временной приостановке погрузочных операций в целях безопасности и росту аренды судов для перевозки нефти на 10-14% за несколько дней.
Несмотря на то, что КТК является основным маршрутом для экспорта казахстанской нефти, транспортируя около 80% всего объема, глава национальной нефтегазовой компании «Казмунайгаз» Асхат Хасенов в августе 2026 года заявил, что Казахстан не располагает альтернативами КТК «по экономике, по объемам», но будет искать другие варианты.