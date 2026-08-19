Россия не уведомляла Казахстан о перенаправлении нефти из Усть-Луги в Новороссийск

Минэнерго Казахстана не получало от России информации о перенаправлении казахстанской нефти из балтийского порта Усть-Луга в черноморский Новороссийск, сообщили ТАСС в ведомстве. Сегодня о соответствующих планах Москвы писал Reuters.

«Министерство осуществляет постоянный мониторинг ситуации с транспортировкой и экспортом казахстанской нефти по всем направлениям, включая маршруты через порты Усть-Луга и Новороссийск»,— заявили в казахстанском Минэнерго.

В ведомстве уточнили, что экспортируют нефть по нескольким направлениям, чтобы сохранить гибкость поставок «с учетом текущей ситуации на отдельных маршрутах». Для обеспечения стабильности экспорта казахстанское Минэнерго взаимодействует с Россией и участниками транспортировки.

Reuters со ссылкой на три источника сообщал, что Россия перенаправила как минимум две партии казахстанской нефти KEBCO из Усть-Луги в Новороссийск. Так, по данным агентства, Москва высвобождает мощности, чтобы увеличить экспорт российской нефти через Балтийское море, из-за атак ВСУ в Черном море. Finanсial Times писала, что Украина обещала не атаковать танкеры вблизи Новороссийска, если те не перевозят российскую нефть и не находятся под украинскими санкциями.