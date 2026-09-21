В Ульяновской области на выборах в Госдуму лидируют кандидаты от «Единой России»

По состоянию на 10 утра понедельника на выборах депутатов Госдумы в Ульяновской области лидируют кандидаты от «Единой России» Владимир Камеко и Владимир Кононов, следует из данных официального сайта ЦИК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Камеко лидирует в 185 округе

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Владимир Камеко лидирует в 185 округе

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Ульяновском одномандатном округе №185 обработано 92,99% бюллетеней. Владимир Камеко набирает 46,67% голосов, за Антона Шилова (КПРФ) проголосовали 14,47% избирателей, за Юрия Белоусова (Новые люди) — 10,13% избирателей.

В Радищевском одномандатном округе №186 подсчитаны все 100% бюллетеней. Владимир Кононов набрал 61,67% голосов. Сергей Маринин (ЛДПР) — 7,09%, Роман Султашов (КПРФ) — 7,08%.

Андрей Васильев, Ульяновск