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В Ульяновской области на выборах в Госдуму лидируют кандидаты от «Единой России»

По состоянию на 10 утра понедельника на выборах депутатов Госдумы в Ульяновской области лидируют кандидаты от «Единой России» Владимир Камеко и Владимир Кононов, следует из данных официального сайта ЦИК.

Владимир Камеко лидирует в 185 округе

Владимир Камеко лидирует в 185 округе

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Владимир Камеко лидирует в 185 округе

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Ульяновском одномандатном округе №185 обработано 92,99% бюллетеней. Владимир Камеко набирает 46,67% голосов, за Антона Шилова (КПРФ) проголосовали 14,47% избирателей, за Юрия Белоусова (Новые люди) — 10,13% избирателей.

В Радищевском одномандатном округе №186 подсчитаны все 100% бюллетеней. Владимир Кононов набрал 61,67% голосов. Сергей Маринин (ЛДПР) — 7,09%, Роман Султашов (КПРФ) — 7,08%.

Андрей Васильев, Ульяновск