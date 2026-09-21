Над Доном и другими регионами РФ сбили 244 дрона

В ночь на понедельник, 21 сентября, над Ростовской областью и другими регионами РФ дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в шести районах Ростовской области сбили около 50 дронов. О работе ПВО отчитались в Верхнедонском, Чертковском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Тарасовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Мария Хоперская