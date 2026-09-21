В Крыму спрогнозировали снижение урожайности красных сортов винограда

В Крыму ожидают недобора урожая саперави — одного из основных сортов винограда, из которого производят красное вино, заявили ТАСС в НИИ сельского хозяйства региона. В числе причин называют погодные условия.

По данным НИИ, самыми урожайными сортами раннего срока созревания стали мускат янтарный, пино черный, среднего срока созревания — мерло, алиготе и рислинг рейнский. Как рассчитывают эксперты, по итогам года соотношение объема собранных белых и красных сортов будет на уровне 60:40.

Уборка винограда в регионе началась в середине августа и продлится до конца октября—начала ноября. В институте уточнили, что умеренно жаркое лето с чередующимися осадками способствовало лучшей урожайности белых сортов и закладке тихих вин. «Текущий год благоприятен для производства высококачественных вин игристых и жемчужных, а также легких столовых вин»,— отметил министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.

В январе—августе выпуск тихих вин в одном из ключевых российских винодельческих регионов — Крыму — упал в годовом выражении на 24,7%, игристых — на 38%. Производство здесь сократилось сильнее, чем в среднем по России. Крымским виноделам не всегда удается разливать и отгружать продукцию в срок из-за проблем с логистикой.

Подробности — в материале «Ъ» «Полуостров остался без бутылок».