В Екатеринбурге вынесли приговор подросткам за поджог локомотива

Центральный окружной военный суд признал двух подростков из Екатеринбурга виновными в теракте с поджогом локомотива на станции Екатеринбург-Сортировочный, передает Telegram-канал «Антитеррор Урал». На момент совершения преступления им было по 16 лет.

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Их судили по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Одному из осужденных назначено девять лет лишения свободы, второму — восемь лет колонии общего режима.

«Очередная попытка получить "легкие деньги" обернулась многолетними сроками лишения свободы и крупным материальным ущербом для их семей. Анонимные кураторы в социальных сетях и мессенджерах не предлагают заработок — они вовлекают молодых людей в тяжкие преступления, а последствия остаются с исполнителями»,— прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

В декабре 2024 года подростки подожгли локомотив по указанию спецслужб Украины. За это они получили криптовалюту, эквивалентную 91 тыс. руб. Они пытались легализовать полученные средства, но были задержаны сотрудниками ФСБ. Ущерб от их действий составил 1,2 млн руб.

Ирина Пичурина