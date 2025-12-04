На Урале буду судить подростков за поджог локомотива

В Екатеринбурге будут двух 16-летних подростков, которые подожгли локомотив на станции Свердловск-Сортировочный Свердловской железной дороги, сообщили в центральном МСУТ СКР.

Фото: Пресс-служба Центрального МСУТ СКР

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления).

По данным следствия, в декабре 2024 года подростки подожгли локомотив на станции Свердловск-Сортировочный по указанию спецслужб Украины. За это они получили криптовалюту, эквивалентную 91 тыс. руб. Подозреваемые пытались легализовать полученные средства, но были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. Ущерб от их действий составил 1,2 млн руб., который предстоит возместить их родственникам. Дело направлено в Центральный окружной военный суд.

Полина Бабинцева