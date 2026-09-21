Токаев поздравил Путина с проведением выборов в Госдуму

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму IX созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В поздравительной телеграмме господин Токаев назвал голосование важным событием в общественно-политической жизни страны. По его словам, результаты выборов «убедительно свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса Владимира Путина, направленного на защиту долгосрочных интересов российского государства».

Президент Казахстана также выразил уверенность в успешной работе нового состава парламента. «Нет сомнений в том, что избранные депутаты Госдумы примут эффективные меры и решения с целью повышения благополучия граждан, укрепления потенциала России как мировой державы»,— добавил он (цитата по ТАСС).