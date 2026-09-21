Выборы в посольстве РФ в Вашингтоне прошли на удивление спокойно. Утром 20 сентября у посольства было необычно тихо: доступ в здание был беспрепятственным, и никаких протестующих, часто стекающихся к дипмиссии в дни крупных мероприятий, на этот не оказалось. Безопасность обеспечивали охранники в камуфляже, которые следили как за ситуацией внутри избирательного участка, так и вокруг него. Весь персонал, включая охрану, был приветливым — и от этого создавалось ощущение, что ты скорее пришел в гости, а не на серьезный охраняемый объект. С подробностями с избирательного участка в Вашингтоне — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

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Напоминания о проведении выборов в Госдуму для граждан РФ, проживающих в столичном регионе США, появились в социальных сетях посольства за три дня до голосования. Сообщалось, что избирательный участок начнет работу ранним утром и двери его будут открыты до восьми вечера по местному времени. Предварительной регистрации для голосования не требовалось. За дополнительной информацией предлагалось обращаться на сайт ЦИКа, который, правда, в Америке из-за ограничений недоступен.

Идти за информацией на страницу ЦИКа настойчиво рекомендовали и американские поисковые системы, а также ИИ, категорически отказывавшиеся при этом рассказывать о российских партиях, которые участвовали в выборах. Справедливости ради отметим, что ИИ в США неохотно рассказывает и о своих выборах. Россиян, желающих узнать побольше об участниках, а уж потом проголосовать, спасал VPN — причем уже с российским IP.

Избирательный участок №8388 на Танлоу Роад 2645 открыл свои двери сразу после того, как в 7:58 посол РФ в США и председатель избирательной комиссии Александр Дарчиев в присутствии сотрудников дипмиссии, наблюдателя от Общественной палаты РФ и приглашенной прессы дал старт выборному процессу.

«Объявляю избирательный участок при посольстве Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки открытым. Приглашаю граждан России проголосовать за будущее нашей великой страны как уникальной цивилизации, стоящей на страже традиционных ценностей семьи, правды и справедливости»,— произнес дипломат.

По его словам, выборы станут «достойным ответом тем, кто хотел бы затормозить развитие нашей страны, расколоть и разделить ее, внести внутреннюю смуту и раздор». Посол Дарчиев призвал «отдать голос за будущее».

Ровно в 8:00 посол произнес: «Добро пожаловать!» И двери посольства открылись. В зал стали заходить избиратели, хотя утром в воскресенье особого ажиотажа около посольства не наблюдалось.

Полчаса спустя свой голос отдал и сам посол. А уже к десяти утра людей стало заметно больше. Как ранее прогнозировали в дипмиссии, в целом за день должны были проголосовать около полутора тысяч человек.