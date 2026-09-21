На перегоне в Ростовской области продолжают аварийные работы после схода вагонов

На железнодорожном перегоне «Двойная — Ельмут» в Ростовской области ведутся работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда. В настоящее время к устранению последствий привлечено свыше 170 железнодорожников, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Цистерны с мазутом сошли с рельс днем 20 сентября. Возникшая в результате течь была локализована; на месте происшествия задействованы специалисты «Экоспаса». Для подъема цистерн и восстановления инфраструктуры используются восстановительные поезда и тяжелая техника: краны, бульдозеры и экскаваторы. Предстоит восстановить два железнодорожных пути и устранить повреждения контактной сети.

Движение поездов на участке «Куберле — Сальск» приостановлено. Пассажирские составы следуют по измененным маршрутам в обход поврежденного участка, маршруты пригородных поездов сокращены.

Мария Хоперская