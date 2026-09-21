ЦИК обработал 75% голосов на выборах в Госдуму

После обработки 75,31% протоколов «Единая Россия» получает 57,48% голосов. В Госдуму также проходят партии КПРФ (14,03%), ЛДПР (8,75%), «Новые люди» (8,01%) и «Справедливая Россия» (5,01%).

Еще пять партий, допущенных к выборам, не преодолевают пятипроцентный порог, необходимый для прохождения в Госдуму. Партия пенсионеров набирает 2,18%, «Зеленые» — 1,12%, «Коммунисты России» — 0,88%, «Родина» — 0,73%, Партия прямой демократии — 0,33%.

По одномандатным округам, по предварительным данным, кандидаты от «Единой России» получают 208 места из 225. С учетом текущих результатов по федеральному списку партия может претендовать примерно на 330 мест, сохраняя конституционное большинство в нижней палате парламента.