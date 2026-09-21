Выборы косметического масштаба

Судя по предварительным результатам завершившихся выборов, изменения в Госдуме девятого созыва будут чисто косметическими. Но эта стабильность в чрезвычайно нестабильных внутренних и внешних условиях сама по себе весьма примечательна, считает редактор отдела политики Дмитрий Камышев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Камышев

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Дмитрий Камышев

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Нельзя сказать, что выборы-2026 не принесли совсем уж ничего нового. Но это «новое» все-таки сильно уступает по значимости еще не забытому «старому».

Например, общая явка избирателей (по предварительным данным, около 57%) действительно оказалась рекордной для думских выборов за последние 10 лет. Но ранее бывали результаты и повыше, в том числе четырежды — больше 60%.

«Единая Россия» получила по партспискам почти 58% голосов. По сравнению с 49,8% пять лет назад прибавка значительная, однако до рекордных 64,3% в 2007 году единороссы тоже не дотянули.

КПРФ снова доказала, что является главной оппозиционной силой страны, заняв уверенное второе место почти с 14% голосов. Но по сравнению с 2021 годом (около 19%) коммунисты явно «просели», не говоря уже о второй половине «лихих 90-х», когда за них голосовала едва ли не четверть россиян.

ЛДПР улучшила свой результат с 7,55% (в 2021-м) до предварительных 8,8%, однако на второе место, вопреки ранее звучавшим заявлениям ее лидеров, так и не вышла. Да и до двузначных показателей, которых либерал-демократы в 21 веке добивались трижды, партии оказалось далеко.

«Новые люди» тоже заметно прибавили (с 5,3% до 7,9%), поднявшись с пятого места на четвертое. Но сенсация, которой от них многие ждали после летних опросов, суливших партии «серебро», так и не состоялась.

Наконец, «Справедливая Россия» удивила тех, кто пророчил ей вылет из Думы, и, похоже, преодолела, хотя и не без труда, пятипроцентный барьер. Однако такое «воскрешение» случалось с эсерами уже не раз, а нынешний результат вполне соответствует усредненным прогнозам социологов.

Таким образом, можно констатировать, что в целом предпочтения российских граждан за пять лет фактически не изменились, хотя ситуация в стране за это время поменялась кардинально. И это, пожалуй, главная неожиданность думских выборов-2026. Ведь их итогом могли стать как резкая радикализация политических настроений, так и, наоборот, заметный рост политической апатии. Но россияне в чрезвычайно нестабильных внешних и внутренних условиях проголосовали за стабильность (в том числе с точки зрения баланса политических сил), дав понять, что даже при очевидной «консолидации вокруг флага» им по-прежнему важно и наличие «другого мнения».