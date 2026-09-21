FT: Саудовская Аравия вышла из проекта китайской альтернативы доллару
Саудовская Аравия в мае 2025 года прекратила участие в международной платформе цифровых валют mBridge, поддерживаемой Китаем, передает Financial Times (FT).
Центральный банк Саудовской Аравии (SAMA) подтвердил изданию, что выбыл из проекта 13 мая 2025 года после завершения этапа «проверки концепции», назвав это шагом в рамках своего изначального плана. Эр-Рияд присоединился к инициативе под эгидой Банка международных расчетов (БМР) в качестве наблюдателя в 2023 году, а в 2024-м стал полноправным участником разработки минимально жизнеспособного продукта.
По данным источников FT, хотя саудовский регулятор больше не участвует в платформе публично, он продолжает негласно взаимодействовать с ней.
Проект mBridge использует блокчейн для прямых расчетов между центробанками в их национальных цифровых валютах, в обход традиционной системы SWIFT и без обязательного использования доллара в качестве посредника.
В октябре 2024 года проект под давлением США также покинул сам БМР. Президент США Дональд Трамп пригрозил участникам БРИКС 100-процентными пошлинами за попытки создать альтернативу американской валюте.
mBridge предназначена для совместимости разных систем цифровых валют центральных банков и расчетов со странами, у которых собственной цифровой валюты нет. Поэтому завершение Саудовской Аравией этапа работы в платформе не тождественно отказу от цифрового риала: платформа может служить одним из способов его межбанковского и трансграничного применения, тогда как сам Digital Riyal развивается прежде всего для оптовых расчетов.
По состоянию на 17 октября 2024 года через mBridge проводились трансграничные расчеты между центральными банками Китая, Таиланда, ОАЭ и Гонконга. В Саудовской Аравии розничный контур Digital Riyal пока не анонсировался, а доступ к инфраструктуре был ограничен центральным банком, уполномоченными банками и участвующими иностранными центробанками, что характеризует проект как специализированный расчетный контур, а не как средство повседневных платежей.