FT: Саудовская Аравия вышла из проекта китайской альтернативы доллару

Саудовская Аравия в мае 2025 года прекратила участие в международной платформе цифровых валют mBridge, поддерживаемой Китаем, передает Financial Times (FT).

Центральный банк Саудовской Аравии (SAMA) подтвердил изданию, что выбыл из проекта 13 мая 2025 года после завершения этапа «проверки концепции», назвав это шагом в рамках своего изначального плана. Эр-Рияд присоединился к инициативе под эгидой Банка международных расчетов (БМР) в качестве наблюдателя в 2023 году, а в 2024-м стал полноправным участником разработки минимально жизнеспособного продукта.

По данным источников FT, хотя саудовский регулятор больше не участвует в платформе публично, он продолжает негласно взаимодействовать с ней.

Проект mBridge использует блокчейн для прямых расчетов между центробанками в их национальных цифровых валютах, в обход традиционной системы SWIFT и без обязательного использования доллара в качестве посредника.

В октябре 2024 года проект под давлением США также покинул сам БМР. Президент США Дональд Трамп пригрозил участникам БРИКС 100-процентными пошлинами за попытки создать альтернативу американской валюте.