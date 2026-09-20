В Петербурге предпринимателя оштрафовали за продажу санкционных продуктов

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области привлек индивидуального предпринимателя Сурика Бегиджаняна к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов при хранении и реализации запрещенной к ввозу продукции. Об этом говорится в решении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В магазине на Васильевском острове нашли 347 кг санкционных продуктов

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга В магазине на Васильевском острове нашли 347 кг санкционных продуктов

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Нарушение выявили в мае 2026 года во время проверки магазина «Маленькая Испания» на Большом проспекте Васильевского острова, 16/14. Осмотр провели сотрудники Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры совместно с таможенниками.

В торговой точке обнаружили предназначенные для продажи населению санкционные продукты — сыры, а также рыбную и мясную продукцию из Нидерландов, Франции, Ирландии, Испании, Норвегии, Германии, Италии, Великобритании, Болгарии и Польши.

На товарах отсутствовала маркировка на русском языке. Общий вес продукции составил 347,29 кг.

Изъятые продукты передали на ответственное хранение ООО «Тамарикс».

Матвей Николаев