Больше тысячи украинских дронов сбили за ночь на регионами России

Дежурными силами ПВО в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 1110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным военного ведомства, воздушные цели были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Большая часть БПЛА была сбита над Москвой и областью. Согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, минувшая атака беспилотников стала крупнейшей за все время (отбито 450 дронов на подлете к столице). Зафиксированы повреждения многоквартирного жилого дома, несколько БПЛА «достигли территории МНПЗ». Пострадавших в столице нет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил о двух погибших и шести пострадавших.

Ранее в оперативном штабе региона сообщили, что в станице Анастасиевской Славянского района в результате падения обломков беспилотников различные повреждения получили пять частных домовладений. По предварительным данным, пострадавших нет.

Наталья Решетняк