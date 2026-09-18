Niletto, «Салават Юлаев», «Евгений Онегин» и «Как Иван в сказку попал»

В ближайшую неделю в Уфе выступят Niletto, «Криминальный бит», Алексей Потехин и Арслан Умурзаков. В театрах можно будет посмотреть «Горе от ума», «Евгения Онегина», «Причал» и «Буренушку». Любителей спорта ждут на матчах хоккейного клуба «Салават Юлаев», волейбольного «Динамо-Урал» и баскетбольного «Динамо». В кинотеатрах уфимцы смогут увидеть четыре кинопремьеры: «Как Иван в сказку попал», «Курьер», «Натиск» и «Пункт назначения. Рука смерти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец NILETTO

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Певец NILETTO

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Концерты

19 сентября во Дворце борьбы выступит исполнитель Niletto. Певец известен не только своими хитами, но и уникальным стилем исполнения. На концерте зрители смогут подпеть «Любимку», «Худи», «Громче города» и многие другие песни.

«Криминальный бит» раздастся 20 сентября в MusicHall 27. Проект был основан в 2020 году двумя парнями из Санкт-Петербурга. Треки коллектива раскрывают актуальные темы наших будней, затрагивают ноты ностальгии и погружают в атмосферу старого хип-хопа.

В тот же вечер, 20 сентября, в Башгосфилармонии ожидается не совсем традиционная музыкальная программа. В рамках трибьют-шоу тут исполнят саундтреки из культовых фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» в живом исполнении рок-группы и оркестра.

22 сентября сцена Башгосфилармонии примет кураиста Арслана Умурзакова. Музыкант родился в семье потомственных кураистов, поэтому впервые взял в руки инструмент в четыре года. Окончив музыкальный колледж по классу саксофона, Арслан Умурзаков получил диплом Уфимского государственного института искусств по классу курая. В 2019 году музыкант был приглашен в Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан.

Алексей Потехин — основатель и автор хитов группы «Руки Вверх!» — 25 сентября выступит в ресторане «Максимилианс». В танцевальной программе «Поднимаем Руки Вверх!» прозвучат «Крошка моя», «Он тебя целует», «Студент», «18 мне уже», «Чужие губы», и другие хиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Cпектакли

Выйти на «Причал» можно будет 19 сентября в Русском драматическом театре. В центре сюжета — Катя и ее жених, шкипер баржи. Их отношения сотканы из недосказанности, ревности, нежности. Герои блуждают по городу, встречая странных попутчиков — укротителя львов, солдат, беглую виолончелистку...

22 сентября в Башкирском государственном театре оперы и балета — опера «Евгений Онегин». Классическое произведение Александра Пушкина не нуждается в особом представлении.

В Русском драматическом театре 22 сентября состоится показ комедии «Горе от ума». В спектакле режиссера Игоря Селина заняты все до единого актеры театра и балетная группа. Здесь, на этом вселенском маскараде, решается поистине бытийный вопрос: удастся ли Александру Андреевичу Чацкому противостоять всему фамусовскому свету или конец его пути неотвратим?..

23 сентября в Русской драме — спектакль «Вышел ангел из тумана». Все начинается с праздника — на день рождения Екатерины Кондратьевны собирается вся ее большая семья: сыновья, невестки, внучки. Совсем случайно узнает мать, что дети ее ведут давнюю вражду. А тут еще в доме появляется странный человек с картонными крыльями… И события принимают совершенно неожиданный поворот.

24 сентября в Театре драмы имени Мажита Гафури покажут спектакль «Буренушка» по роману Тансулпан Гариповой. Лейтмотив произведения — история семьи Муратовых во времена Октябрьской революции, коллективизации, Великой отечественной войны. Двум членам семьи — Дингезхану и Барсынбики — приходится скрываться, чтобы не навлечь беду на весь свой род.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник "Салавата Юлаева" Александр Алексеев

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Защитник "Салавата Юлаева" Александр Алексеев

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Спорт

20 и 23 сентября уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» встретится на льду «Уфа-Арены» с московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом».

22, 23 и 24 сентября во Дворце борьбы в рамках борьбы за кубок канала «Волейбол» встретятся волейболисты. Уфимская команда «Динамо-Урал» сыграет с «Оренбуржье» (Оренбург), «Факел Ямал» (Новый Уренгой) и МГТУ (Москва).

25 сентября баскетбольный клуб «Динамо» в одноименном спорткомплексе проведет День болельщика. Зрителям представят составы четырех команд: «Динамо» (Чемпионат Суперлиги), «Динамо-2» (Чемпионат Высшей лиги), «Динамо-М» (Единая молодежная лига ВТБ) и «Динамо-Юниор» (Детско-юношеская баскетбольная лига). Одним из главных событий мероприятия также станет матч баскетболистов «Динамо» с медиакомандой, состоящей из популярных уфимских блогеров и журналистов (среди них будет заместитель главного редактора «Ъ-Уфа» Идэль Гумеров) .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Ирина Горбачева

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Актриса Ирина Горбачева

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Кино

В ближайшую неделю в кинотеатрах Уфы покажут четыре кинопремьеры.

Приключения «Как Иван в сказку попал». Современный мальчик Иван Добрынин не любит русские сказки и не верит в них. Однажды он случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок. Чтобы вернуться домой, Ивану предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить самый настоящий подвиг. В ролях: Мирон Проворов, Мария Аронова, Илья Виногорский, Ирина Горбачева, Санта Нужная, Пелагея, Вадим Пушкин и другие.

Боевик «Курьер». У Хэнка Мэлоуна, элитного курьера, есть три часа, чтобы доставить печень и спасти семилетнюю девочку, которой требуется срочная пересадка. Простая задача превращается в смертельное испытание, когда глава известной преступной группировки решает любой ценой завладеть органом. В ролях: Алан Ричсон, Оуэн Уилсон, Лейла Джордж, Родриго Санторо, Пета Сержант и другие.

Боевик «Натиск». Когда военный эксперимент выходит из-под контроля, из сверхсекретной лаборатории вдали от цивилизации сбегает группа безжалостных суперсолдат — генетически модифицированных машин для убийств, уничтожающих все живое на своем пути. Оставляя за собой кровавый след, они нападают на дом Селесты — и теперь ей придется вспомнить все боевые навыки своего прошлого, чтобы защитить дочь. В ролях: Адриа Архона, Дэн Стивенс, Ребекка Холл, Майкл Бин, Дрю Старки, Джейкоб Скипио и другие.

Ужасы «Пункт назначения. Рука смерти». Группа друзей узнает о ритуале с рукопожатием, с помощью которого можно исполнить любое желание. Решив проверить его реальность, ребята запускают смертельный механизм, который все более изощренными способами будет настигать всех по очереди. Им придётся придумать хитрый план и проверить на прочность свою дружбу, чтобы обмануть смерть. В ролях: Вера Ень, Mu Mei, Чу Мэнсюань, Лунь Оуян, Фиби Линь, Джонни Ко и другие.

Продолжатся показы фильмов «Охота на императора», «Последний богатырь. Колобок», «Хитрый койот», «Девятая планета» и других.