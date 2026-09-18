Доля китайских подержанных автомобилей за восемь месяцев года выросла на четверть

За восемь месяцев 2026 года спрос на автомобили с пробегом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличился на 9,8% год к году, подсчитали в «Авито Авто». Доля предложения в агломерации на общероссийском вторичном рынке достигла 4,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя цена подержанной машины в городе и области по итогам января-августа составляет 1,5 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Средняя цена подержанной машины в городе и области по итогам января-августа составляет 1,5 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Средняя цена подержанной машины в городе и области по итогам января-августа составляет 1,5 млн рублей. Спрос на китайские бренды опережает среднерыночные показатели: он увеличился на 26,1%. Прирост спроса на иномарки из других стран составил 11,6%, на автомобили других брендов — 9,4%.

Доля электромобилей и гибридных машин среди всех авто с пробегом достигла 2%. Средняя цена таких транспортных средств равна 4,3 млн рублей. Спрос продемонстрировал значительный прирост — 34% год к году.

Александра Тен