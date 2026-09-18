Спрос на новые автомобили в Петербурге и Ленобласти вырос почти на 13%

За восемь месяцев 2026 года спрос на новые автомобили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличился на 12,9% год к году, подсчитали в «Авито Авто». Доля предложения в агломерации на общероссийском рынке достигла 13,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя цена нового автомобиля в городе и области составляет по итогам января-августа 3,5 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Средняя цена нового автомобиля в городе и области составляет по итогам января-августа 3,5 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным «Авито Авто», средняя цена нового автомобиля в городе и области составляет по итогам января-августа 3,5 млн рублей. Доля машин российских брендов в общем объеме предложения увеличилась с 23,8% в августе прошлого года до 32,1% в августе 2026 года. Доля китайского транспорта за год снизилась с 64,5% до 56,4%. В «Авито Авто» связывают это с появлением новых отечественных брендов, таких как Tenet. При этом спрос на китайские авто остается устойчивым. Прирост показателя год к году составил 25,7%.

Доля электромобилей и гибридных машин среди всех новых авто достигла 6%. Средняя цена таких транспортных средств равна 6,8 млн рублей.

Самый высокий спрос аналитики агрегатора отмечают в сегменте до 2 млн рублей, его доля за год выросла на 46%. На 18% увеличился спрос в ценовой категории 3-5 млн рублей.

Александра Тен