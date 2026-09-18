На Дону обломки БПЛА повредили жилые дома и восемь автомобилей

В Ростовской области минувшей ночью уничтожили более 50 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средства противовоздушной обороны уничтожили дроны в Батайске, Таганроге, Ростове-на-Дону, а также в Азовском, Мясниковском, Аксайском, Каменском и Матвеево-Курганском районах.

По оперативной информации, никто не пострадал. Экстренные службы работают на местах падения обломков БПЛА.

В Батайске повреждения получило остекление частного дома. В Азове обломки повредили остекление, кровли и заборы пяти частных домов, а также четыре автомобиля. В четырех домовладениях повреждены газовые трубы, ведущие к домам, подача газа приостановлена, угрозы нет. В двух местах произошел обрыв электропроводов. В Неклиновском районе повреждена кровля и остекление восьми многоквартирных жилых домов и четыре автомобиля.

После завершения работы оперативных служб администрации муниципалитетов приступят к оценке ущерба.

Губернатор отметил, что беспилотная опасность на территории Ростовской области сохраняется утром 18 сентября.

Константин Соловьев