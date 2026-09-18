Продавцам Ozon выплатили 8,2 млрд руб. после ударов по складам
«Ингосстрах» завершил первую волну страховых выплат продавцам Ozon, чьи товары были повреждены или уничтожены при атаках БПЛА. Около 90 тыс. продавцов получили в общей сложности 8,2 млрд руб., рассказали «Ъ» в пресс-службе финансовой организации.
Выплаты селлерам, подпадающим под условия программы страхования, начались 15 сентября. В первый транш вошли 50 тыс. продавцов, а остальные получили выплаты на следующий день, отметили в «Ингосстрахе». «По масштабу и срокам это один из наиболее крупных проектов страхового урегулирования на российском рынке», — заявили в «Ингосстрахе».
Средства перечислялись на расчетные счета, указанные селлерами в личных кабинетах Ozon. Маркетплейс заявил, что постарался возместить убытки «в максимально короткие сроки». В первую волну выплаты получили те продавцы, чьи товары хранились на объектах Ozon в Чапаевске (Самарская область), Махачкале (Республика Дагестан) и Энеме (Республика Адыгея).
С июля логистические центры Wildberries подвергаются атакам со стороны ВСУ. Удары по складам Ozon начались 22 августа. Первым под удар попал объект в Чапаевске Самарской области. Затем были атакованы склады в Оренбурге, Адыгейске, Невинномысске, Краснодаре, Махачкале и Таганроге.