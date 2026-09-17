Главные новости за 17 сентября. Ростов-на-Дону и область

Арбитражный суд Ростовской области обязал бывшего владельца зернотрейдера «Родные поля» Петра Ходыкина выплатить компании 24 млрд руб. дивидендов, распределенных в период его контроля над обществом. Решение принято 17 сентября. Иск был подан «Родными полями» в марте. Компания потребовала признать недействительными решения единственного участника прежнего ООО «Торговый дом “РИФ”», принятые в июле—декабре 2023 года, о распределении прибыли в пользу господина Ходыкина, а также взыскать с него 24 млрд руб. В рамках этого дела суд ранее арестовал его движимое и недвижимое имущество на указанную сумму.

Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению иск Южной транспортной прокуратуры об обращении в доход государства 96,6% ООО «СК “Голубая волна”», управляющего терминалом в порту Азов и сухогрузами. Ответчиками выступают зарегистрированная на Мальте Blue Wave Shipping Limited, которой принадлежит 96,6% компании, и американская Blue Wave Shipping, Inc. Прокуратура просит признать ничтожными сделки по продаже 56,63% и 40% долей в СК «Голубая волна», заключенные в мае и июле 2019 года между Blue Wave Shipping, Inc. и мальтийской Delta Streamline Limited, которая сейчас называется Blue Wave Shipping Limited.

Законодательное собрание Ростовской области обратилось к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой принять дополнительные меры поддержки аграриев на фоне нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне и перебоев с экспортной логистикой. Хозяйства региона в текущем году собрали 13,6 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Однако из-за сложившейся ситуации в Азово-Черноморском бассейне и работы портов возможности вывоза этой продукции на внешние рынки существенно сократились.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Ростовской области, в январе—июле 2026 года увеличился на 4,4% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении показатель составил 190,4 млрд руб. против 177,6 млрд руб. годом ранее.

Поступления по налогу на прибыль организаций в консолидированный бюджет Ростовской области по итогам января—июля 2026 года составили 45,4 млрд руб., увеличившись на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе—июле 2025 года поступления составляли 40 млрд руб.

За восемь месяцев 2026 года ущерб от киберпреступлений в Ростовской области вырос на 50% и составил 1,3 млрд руб. На мошенничества пришлось более 1,2 млрд руб. ущерба, на кражи с использованием IT-технологий – 58 млн руб. В ходе уголовного судопроизводства потерпевшим уже возмещено более 71 млн руб.

Просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений Ростовской области по итогам января—июля 2026 года составила 1,584 млрд руб. В аналогичном периоде прошлого года просроченная задолженность отсутствовала. Основная часть указанной задолженности не связана с оплатой труда.

Во II квартале 2026 года из крупных и средних организаций Ростовской области по причине сокращения численности или штата работников выбыло 1 420 человек. Это в 4,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда по этой причине предприятия покинули 328 сотрудников.

Расходы консолидированного бюджета Ростовской области на реализацию региональных и муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства в январе—июне 2026 года составили 165,4 млн руб. Это на 62,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, когда на эти цели было направлено 443,9 млн руб.

Реальные денежные доходы населения Ростовской области в первом полугодии 2026 года увеличились на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По темпам роста реальных доходов регион существенно опережает общероссийские показатели, где среднероссийский прирост составил лишь 1,2%.