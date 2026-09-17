Число увольнений по сокращению штата на Дону выросло в 4,3 раза

Во II квартале 2026 года из крупных и средних организаций Ростовской области по причине сокращения численности или штата работников выбыло 1 420 человек. Это в 4,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда по этой причине предприятия покинули 328 сотрудников. Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рост увольнений из-за ликвидации или оптимизации штата зафиксирован на фоне общего снижения динамики выбытия кадров из регионального бизнеса. В общей сложности во II квартале 2026 года крупные и средние предприятия Дона покинули 55,6 тыс. человек (55 628) против 60,2 тыс. человек (60 220) годом ранее. В частности, количество сотрудников, уволившихся по собственному желанию, сократилось с 48,4 тыс. до 42,6 тыс. человек.

По данным Ростовстата, среднесписочная численность работников крупных, средних и малых предприятий и организаций Ростовской области с учетом дорасчета в июне 2026 года составила 1,019 млн человек, что на 0,3% меньше показателя июня 2025 года.

Снижение численности зафиксировано, в частности, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — на 4,6%, до 39,2 тыс. человек, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 7,2%, до 30,9 тыс., в строительстве — на 1,5%, до 49,8 тыс., в финансовой и страховой деятельности — на 3,2%, до 15 тыс., а также в профессиональной, научной и технической деятельности — на 1,4%, до 36,7 тыс. человек.

Одновременно численность работников в отдельных видах деятельности увеличилась: в сфере гостиниц и общественного питания — на 11,2%, до 18,8 тыс. человек, в здравоохранении и социальных услугах — на 2,2%, до 106,2 тыс., в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — на 5,9%, до 19,3 тыс., в операциях с недвижимостью — на 0,9%, до 24,3 тыс. человек. В обрабатывающих производствах численность работников выросла на 0,6%, до 178 тыс. человек.

Валерий Климов